Стало известно, кто будет озвучивать баллы от Украины на Евровидении-2022

Украинская певица, солистка группы Go_A Екатерина Павленко присоединится к международному песенному конкурсу Евровидение-2022. Она стала спикером мероприятия от нашей страны.

Как сообщает Суспільне, артистка объявит баллы национального жюри во время голосования в Украине. Исполнительница уже прокомментировала свое назначение.

"Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно отдавать себе отчет, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым", – отметила Павленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Евровидении 2022 года, которое пройдет в итальянском Турине, примет участие 40 стран. Первые выступления состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале под номером 6. Нашу страну представит группа Kalush Orchestra с песней "Стефания", посвященной маме фронтмена. Букмекеры прочат украинцам победу. Организаторы конкурса уже показали главную сцену мероприятия.