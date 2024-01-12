Ситуация кардинально изменилась: шансы Украины на победу в Евровидении 2024 года увеличились после анонса песен участников нацотбора

После анонса всех 11 конкурсных песен финалистов нацотбора на Евровидение 2024 ставки букмекеров конкурса обновились. Теперь Украина заняла второе место, лишь немного отставая от Великобритании, которую представит Олли Александр, но пока неизвестно с какой песней.

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Ранее эксперты прогнозировали украинцам примерно третье место, а "серебро" принадлежало Израилю. Следует заметить, что ни одна из стран-лидеров еще не определилась с песней. Ситуацию со ставками на победителей можно отслеживать онлайн на сайте.

Сейчас Великобритания лидирует с результатом 8%, а у Украины 7% на победу. Накануне состоялась жеребьевка финалистов и были представлены композиции.

По состоянию на 12 января третье место прогнозируют Швеции, а четвертое – Италии. У них по 6%. Израиль теперь опустился на пятую строчку с 5%.

Национальные отборы почти во всех странах пока не состоялись, потому ситуация еще будет кардинально меняться.

Напомним, после презентации конкурсных песен возникло два скандала. В первый попали певицы, выступившие в дуэте – alyona alyona & Jerry Heil. В их песне не раз упоминается противоречивая персона Матери Терезы.

Второй трек, к которому возникли вопросы – GLASSS дуэта NAHABA. Их заподозрили в плагиате группы "Тату" и песни "Нас не догонят".

Ранее OBOZ.UA писал, как будет выглядеть сцена Евровидения-2024 на арене Мальмё, Швеция. Дизайнеры решили создать что-то новое и революционное, и им это удалось, ведь исполнительная продюсер Эбба Адиельссон была поражена.

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