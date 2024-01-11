Финалисты Нацотбора на Евровидение-2024 представили свои песни: в каком порядке будут выступать участники

В четверг, 11 января, в 12:00 состоялась пресс-конференция представителей "Суспільного Мовлення" и всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. Во время события были презентованы 11 песен конкурсантов, а также проведена жеребьевка, что определила порядок выступлений в финале Нацотбора.

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Онлайн-трансляцию можно было наблюдать на YouTube-канале "Євробачення Україна". Неизменным ведущим и модератором пресс-конференции был Тимур Мирошниченко.

За право представлять Украину на международной песенной арене в этом году сразятся такие вокалисты и песни в следующем порядке:

1. YAKTAK – Lalala

2. INGRET – Keeper

3. NAZVA – Slavic English

4. ANKA – "Палала"

5. DREVO – Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

7. MELOVIN – DREAMER

8. SKYLERR – Time is running out

9. Ziferblat – Place I Call Home

10. YGODY – Tsunamia

11. NAHABA – GLASSS

Отметим, финал Нацотбора запланирован на 3 февраля. Традиционно он пройдет в формате телевизионного концерта. Победителя, который будет представлять Украину на 68-м песенном конкурсе Евровидения уже в мае этого года в шведском городе Мальме, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

Как писал OBOZ.UA ранее, обновились ставки букмекеров по поводу победителя международного песенного конкурса Евровидения-2024. Лидирует ныне Великобритания, которая в последние пол месяца занимает то первую, то вторую позиции. Ее будет представлять Олли Александр, но пока неизвестно с какой песней. Украина тоже не отстает.

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