Финалисты Нацотбора на Евровидение-2024 представили свои песни: в каком порядке будут выступать участники
В четверг, 11 января, в 12:00 состоялась пресс-конференция представителей "Суспільного Мовлення" и всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. Во время события были презентованы 11 песен конкурсантов, а также проведена жеребьевка, что определила порядок выступлений в финале Нацотбора.
Онлайн-трансляцию можно было наблюдать на YouTube-канале "Євробачення Україна". Неизменным ведущим и модератором пресс-конференции был Тимур Мирошниченко.
За право представлять Украину на международной песенной арене в этом году сразятся такие вокалисты и песни в следующем порядке:
1. YAKTAK – Lalala
2. INGRET – Keeper
3. NAZVA – Slavic English
4. ANKA – "Палала"
5. DREVO – Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
7. MELOVIN – DREAMER
8. SKYLERR – Time is running out
9. Ziferblat – Place I Call Home
10. YGODY – Tsunamia
11. NAHABA – GLASSS
Отметим, финал Нацотбора запланирован на 3 февраля. Традиционно он пройдет в формате телевизионного концерта. Победителя, который будет представлять Украину на 68-м песенном конкурсе Евровидения уже в мае этого года в шведском городе Мальме, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.
Как писал OBOZ.UA ранее, обновились ставки букмекеров по поводу победителя международного песенного конкурса Евровидения-2024. Лидирует ныне Великобритания, которая в последние пол месяца занимает то первую, то вторую позиции. Ее будет представлять Олли Александр, но пока неизвестно с какой песней. Украина тоже не отстает.
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