Остапчук в образе Гарри Поттера: как проходит 7 выпуск шоу 'Маска'. Фото

В субботу, 4 декабря, на телеканале "Украина" стартовал седьмой выпуск второго сезона гипершоу "Маска", в котором звездное жюри догадываются, кто из знаменитостей перед ними поет. Чтобы запутать зрителей, участники выступают в уникальных костюмах.

По традиции в членах жюри находятся Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO, а ведущим проекта является Владимир Остапчук. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями на сцене (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В этом выпуске зрителей ожидает по-настоящему особенный эфир, ведь впервые на одной сцене выступят все 8 героев, личности которых еще не удалось рассекретить.

Видео дня

Ведущий шоу Владимир Остапчук появился в образе Гарри Поттера. На сцене появилась ожидаемая гостья поклонников Андрея Данилко – Норка. Она исполнила хит "In Your Eyes" Кайли Миноуг.

Запутанные звездные детективы начали единогласно скандировать: "Маску, маску!". Как оказалось, под маской Норки скрывалась известная украинская модель и певица Даша Астафьева.

"Андрюша, как ты мог меня не узнать?! Такой безумной могу быть только я! А теперь поцелуи и побольше!" – обратилась к Андрею Данилко Даша Астафьева.

После зажигательной Норки, на сцене появился Мухомор, который исполнил песню "Красный бархат" группы Коррупция. Он вручил детективам загадочный чемодан.

Вскоре удивлять жюри вышла Жирафа, которая заставила танцевать не только зрителей, но и Андрея Данилко.

Следующий персонаж, который вышел на сцену – Кот. Он исполнил популярный украинский хит Олега Винника и Потапа "Найкращий день".

После бунтаря Кота на сцене появился Робот, который "зажег" сцену популярным хитом "No roots" (Alice Merton) и танцами.

Как прошел шестой выпуск

Предыдущий выпуск начался с эффектного появления ведущего Владимира Остапчука, который перевоплотился в мультипликационного персонажа Буратино. На сцене появилась певица Александра Зарицкая, которая был в образе Пальчика. Далее на сцену выходили Горилла, Шмель, Мухомор, Тигр и Скандал. Подробнее о шестом выпуске, читайте тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что, в новогоднем выпуске шоу "Маска" появится участник в костюме королевского пингвина. Птица исполнит легендарный хит "Айсберг" певицы Аллы Пугачевой.