Playboy вернется в конце 2023 года в цифровом формате – The New York Post

Легендарный американский журнал Playboy объявил о своем возвращении, но уже в цифровом формате. Обновленное онлайн-издание станет доступным поклонникам пикантного контента уже в конце 2023 года.

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Перезапуск Playboy анонсировали в The New York Post. Его печатный тираж прекратился в 2020 году, поскольку редакция сослалась на недостаток финансирования.

Обложка первого цифрового журнала уже готова, на ней блистает очаровательная модель Аманда Черни.

"Наша платформа для создателей Playboy — это журнал Playboy XXI века. Мы передаем возможности создания контента в руки творческого сообщества и даем им инструменты для взаимодействия и прямой монетизации своих фан-баз", – рассказала главный бренд-менеджер компании Рэйчел Уэббер.

Новый формат журнала позволяет моделям привлекать платных подписчиков. Однако, по информации знаменитого бренда, разница между популярной, аналогичной по функционалу платформой OnlyFans и Playboy заключается в том, что создатели последнего должны подать заявку и быть приняты редакционной командой.

Тем не менее новая платформа Playboy разделяет многие функции OnlyFans: пользователи могут подписаться и платить за просмотр контента для взрослых и не для взрослых, а также смогут отправлять сообщения моделям — и все это при получении особого "доступа" к их повседневной жизни.

Ранее немецкий эротический журнал Playboy подвергли критике из-за эксперимента с моделью. На обложку нового выпуска глянца попал феминный мужчина Джеральдин Шабрак, а автором скандального снимка стал фотограф, родом из Мариуполя Денис Карлинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка и белоруска придумали необычный способ волонтерства – девушки отправляют интернет-пользователям свои интимные фото за пожертвования для ВСУ. За 19 дней деятельности учредительницам так называемого "Теронлифанса" удалось собрать около 4 миллионов гривен на потребности украинских защитников. Сейчас они работают не сами, а вместе с целым "штатом сотрудниц".

А вот гражданкам России в этой области заметно не везет. На фоне ужесточения санкций против РФ из-за войны в Украине авторы популярного сервиса OnlyFans заявили о заморозке аккаунтов российских вебкам-моделей.