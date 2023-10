Вокальные баттлы в командах Дорофеевой и Пивоварова: как проходит 6 выпуск 'Голосу країни-13'. Видео

В воскресенье, 8 октября, в эфире 1+1 стартовал шестой выпуск шоу "Голос країни-13", съемки которого впервые в истории проекта проходили в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Продолжается этап вокальных баттлов. В этот раз бороться за прохождение в следующие эфиры будут участники команд Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

Чтобы выбор для тренеров был не столь трудным, им будут помогать звездные советники. Поддержать Дорофееву пришел ее коллега Макс Барских, с которым они недавно выпустили совместный трек "Ритми". А Пивоваров сможет совещаться с певицей KOLA. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию, собирая в материале самые интересные события эфира.

Сразу отметим, что в этом сезоне вокальные баттлы проходят в обновленном формате и по новым правилам. Если раньше участники сходились в поединки, а тренер выбирал, кто из них дальше продолжит участие в проекте, то теперь зрителей ждут не только дуэты, но и трио или даже целые квартеты.

Более того, после выступления звездный наставник может как оставить всех участников, так и попрощаться сразу со всеми. В следующий этап из десяти вокалистов пройдет всего четыре.

Команда Нади Дорофеевой

Открывать второй эфир вокальных баттлов представился случай TikTok-звезде и автору собственных хитов Эдгару Енокяну, а также автору песен Александре Лищук. На слепых прослушиваниях они исполняли авторские треки, поэтому и на поединках тренер поставила перед ними нелегкую задачу – написать песню на мотив хита Makeba. Зажигательная украиноязычная версия танцевальной композиции, по мнению зрителей, станет новым хитом в сети. Дуэт гармонично спел в дуэте, однако Дорофеева решила, что раскрыться на проекте больше сможет Эдгар, поэтому дальше прошёл именно он.

Роман Панченко, Анна Денисова и Лада Тивончук под руководством Дорофеевой создали трио, в котором спели песню из кинохита "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях – What Was I Made For певицы Билли Айлиш. Чувственное, нежное и талантливое исполнение тронуло и зрителей, и тренеров, так что наставнице было не просто выбрать из троицы фаворита. Впрочем, сделать это все же пришлось, и Дорофеева отдала предпочтение Роману.

Еще одно трио от команды Дорофеевой, сформировавшееся из дуэта Людмилы Козыревой и Марека Мохнача, а также военного ВСУ Юрия Городецкого, тронуло слушателей эмоциональным исполнением народной песни "Гей, соколи". Композиция популярна не только в Украине, но и в Польше, Чехии, Словакии, Литве и других странах. Следует заметить, что Марек – словак, однако прекрасно овладел украинским языком, что не могли не похвалить тренеры. Дорофеева прокомментировала: "Мой выбор сегодня однозначен. Эту песню больше почувствовал Юрий ". Защитник-вокалист в свою очередь поблагодарил собратьев и семью за поддержку.

Яркое выступление вышло у трех мощных вокалисток Майрамик Авоян, Екатерины Стефанюк и Даяны Оравец. Тренер выбрала для них сверхсложную композицию легендарной Уитни Хьюстон Queen Of The Night. Дорофеева призналась, что считает эту троицу очень сильной, потому и доверила им исполнение столь непростого трека. Впрочем, по мнению наставницы, лучше всего с этой миссией справилась Майрамик.

Команда Артема Пивоварова

За место на проекте вышли побороться 25-летний ветеран полномасштабного вторжения Ptashkin (Михаил Панчишин), певица, которая стала участницей проекта, чтобы поблагодарить Германию за помощь украинцам, Екатерина Дигало, а также жена известного украинского музыканта Dovi, мечтающая о собственной сольной карьере, Александра Вдовиченко. Трио исполнило хит победителей Евровидения-2021, итальянской рок-группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave. Как отметили другие тренеры, в выступлении прослеживалась безумная энергетика самого Пивоварова. По результатам выступления путь на шоу продолжит Михаил.

