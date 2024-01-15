Нацотбор на Евровидение 2024: как проголосовать за жюри в 'Дії'

В понедельник, 15 января, в приложении "Дія" стартовало голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение-2024. Продолжится оно в течение недели – с сегодня до 10:00 22 января.

Видео дня

Украинцам предлагают выбрать тройку судей из девяти кандидатов. Проголосовать можно только за одного из них, а претенденты с наибольшим количеством голосов займут судейские кресла. Об этом сообщает Суспільне Мовлення.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого необходимо зайти в "Дію", найти раздел "Сервіси" и выбрать "Опитування". Дальше остается только отдать свой голос.

В этом году стать членами жюри Нацотбора могут:

1. Александр Вареница – пиар-специалист, соучредитель агентства по продвижению украинской музыки на международный рынок Go West. Трижды признавался лучшим музыкальным журналистом по версиям Kyiv Music Days и Karabas Live Awards. Работал с группой Kalush, ONUKA и O.Torvald во время Евровидения-2017.

2. Андрей Данилко — народный артист Украины и создатель сценического образа Верка Сердючка, звезды Евровидения, которая собирает аншлаги уже 30 лет. Автор песен, миниатюр, инструментальных произведений и режиссер собственных шоу. Член жюри Нацотбора на Евровидение (2016–2020).

3. Джамала – певица и автор песен. Победительница Евровидения-2016 и обладательница награды WIBA 2022 как одна из самых влиятельных инфлюэнсерок мира. В 2023 году вошла в тройку самых популярных исполнителей в плейлисте EQUAL Global от Spotify.

4. Елена Коляденко – руководитель танцевального коллектива Freedom Ballet, продюсер группы Freedom Jazz и KADNAY. Хореограф, неоднократно была режиссером-постановщицей выступлений украинских артистов на Евровидении и больших телевизионных шоу.

5. Екатерина Павленко — певица, композитор и автор песен. Фольклористка, фронтвумен группы Go_A, которая получила 5-е место в финале Евровидения-2021 в Роттердаме.

6. Сергей Танчинец – певец, музыкант, продюсер и лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Заслуженный артист Украины, многократный номинант и победитель музыкальных премий YUNA, "Золотая жар-птица", M1 Music Awards и другие. Участник шоу "Х-Фактор" и "Танцы со звездами".

7. Евгений Триплов — автор и музыкальный продюсер песен для многих украинских артистов, в частности, Тины Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анны Тринчер и других. Шоуранер музыкального реалити-шоу "МУЛЬТИТРЕК".

8. Евгений Хмара – композитор, виртуозный пианист и создатель инструментальных шоу. Автор 7 студийных альбомов, с начала полномасштабной войны дал более 200 благотворительных концертов. Член Национального жюри Украины на Евровидении-2023.

9. Павел Шилько – теле- и радиоведущий, известный под псевдонимом DJ Паша. Соучредитель и генеральный продюсер музыкальной премии YUNA. Соавтор конкурсных песен Тины Кароль и Верки Сердючки на Евровидение.

Стоит сразу добавить, что к моменту написания новости уже определились первые лидеры голосования. Больше всего голосов после старта опроса у Андрея Данилко. Он оторвался далеко от других кандидатов. Далее следует Джамала, а вслед за ней Екатерина Павленко.

Отметим, финал Нацотбора запланирован на 3 февраля. Он состоится в формате телевизионного концерта. Победителя, который будет представлять Украину на 68-м песенном конкурсе Евровидения уже в мае этого года в шведском городе Мальме, определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех песнях финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. В каком порядке будут выступать конкурсанты и как звучат их треки – можно узнать здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!