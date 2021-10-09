MONATIK оценивает таланты: как проходит 7 выпуск 'Співають всі'. Фото

В субботу, 9 октября, на телеканале Украина показывают 7 выпуск талант-шоу "Співають всі", где профессиональные музыканты и новички в этом деле соревнуются за полмиллиона гривен. Конкурсантам нужно заставить как можно больше судей петь вместе с ними, чтобы попасть в финал.

Под конец шоу определяются три участника, набравшие наибольшее число голосов. Победитель пройдет в финал автоматически, а певцы, занявшие второе и третье место, выполнят еще по одной песне. OBOZREVATEL внимательно следит за важнейшими событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 7 выпуске к "сотне" жюри присоединится известный украинский шоумен MONATIK. Артист пообещал поддерживать и вдохновлять каждого исполнителя, ведь ему важна личность, индивидуальность и творчество во всех его проявлениях.

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Открывал 7 выпуск талант-шоу 37-летний Роланд Орбан из города Львов. Радиоведущий выбрал композицию Тома Джонса – "Sexbomb" и поднял 57 судей. Несмотря на то, что участник ожидал минимум 91 балл, многим судьям не хватило грубости в исполнении.

Второй выступала киевская певица ODARA, которая сразу поразила жюри своей скромностью. Конкурсантка чувственно исполнила песню Макса Фадеева – "Стану ли я счастливей" и получила за это аж 97 голосов. После выступления выяснилось, что вокалистка замужем за известным композитором Евгением Хмарою, который входит в состав "сотни".

Следующей участницей стала 17-летняя реперка Валерия Фурман. Девушка спела "Галочки" – The Doox, заставив встать со своих мест 87 звезд. Эксперты оценили глубокий голос молодой артистки, поэтому она заняла второе место в тройке лидеров.