'Співають всі': стало известно, кто вышел в финал с 6 выпуска. Фото

В субботу, 2 октября, на телеканале "Украина" прошел 6 выпуск музыкального шоу "Співають всі", где 9 конкурсантов поражали "сотню" своими вокальными способностями. На этот раз лучше всех спели одессит в 5 поколении Шломо Низин и 20-летний Владислав Мелентьев из Донецка.

Артисты соревновались с достойными конкурентами и получили максимальные 100 и 99 баллов. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

37-летний Шломо Низин прилетел в Киев из Израиля впервые выступить на талант-шоу. Артист исполняет преимущественно еврейские мотивы на клавишных инструментах, но для "Співають всі" выбрал культовую композицию Фрэнка Синатры – "I love you baby".

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Выступление насколько поразило судей, что они единогласно отдали Шломо путевку в финал, где он будет бороться за 500 000 грн. Певец признался, что хотел подарить зрителям незабываемые эмоции и погрузить в романтическую атмосферу.

За второе место пришлось соревноваться сестрам Даниловым из города Киев (99 баллов) и Владиславу Мелентьеву из города Донецк (99 баллов). На первом этапе девушки исполнили песню группы Kazka "Плакала", а юноша – "Танцы на стеклах" Макса Фадеева. После напряженного голосования "сотня" таки выбрала донеччанина, оценив его исполнение песни "Perfect" – Эда Ширана.

Для парня это также первый опыт участия в масштабных музыкальных конкурсах, а тем более – перед таким количеством звездных экспертов. Владислав признался, что не ожидал даже попасть в тройку лидеров.

Все подробности 6-го выпуска читайте здесь.