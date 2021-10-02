Дзидзьо и 'Малефисента'-Приходько: как проходит 6 выпуск 'Співають всі'. Фото

В субботу, 2 октября, на телеканале Украина стартовал 6 выпуск музыкального шоу "Співають всі", где талантливые участники соревнуются за выход в финал, в котором попытаются выиграть 500 000 грн. Их цель – поднять как можно больше звездных судей и заставить их подпевать.

Тот, кто получит максимальный балл – автоматически попадет в финал, а певцы, занявшие 2 и 3 место, выполнят еще по одной композиции. На прошлой неделе лучшими оказались вокалист Ескен Зову и группа "Liberty". OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В этом выпуске звездным гостем стал шоумен Дзидзьо, который исполнил хит "Я и Сара" и зажег "сотню" судей. Он признался, что сам волновался, выступая перед таким профессиональным жюри. Однако артист заверил, что для того, чтобы получить его голос, достаточно хорошо спеть.

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6 эфир открывали сестры Даниловы из Киевской области. Девушки (7 и 14 лет) тронули судей исполнением песни "Плакала" - KAZKA и получили почти максимальный балл – 99.

Самая младшая участница дуэта Александра рассказала, что всегда мечтала оказаться на большой сцене и сфотографироваться с Олегом Машуковським. Шоумен Дмитрий Коляденко подарил артисткам мяч с автографом.

Следующим на сцену вышел 49-летний Александр Травников из города Киев. Певец развеселил "сотню" композицией "Зибен-зибен, ай-лю-лю" – Верки Сердючки и получил за это 51 балл. Вокалист совсем не расстроился, ведь не ожидал набрать много голосов.