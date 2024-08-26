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"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

Карина Вишнякова
Шоу
3 минуты
348
'Люди касаются острых краев и плачут'. Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

На фестивале независимого современного искусства Burning Man 2024 представили работу украинских художников под названием "I'm Fine" (с англ. – "я в порядке"), цель которой – напомнить миру о войне в Украине. Над инсталляцией работали скульптор Алексей Сай и основатель проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега. В этом году Burning Man проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США.

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Скульптура представляет собой разноцветные буквы, издалека напоминающие игрушечные фигурки. Однако, подойдя поближе, можно увидеть, из чего на самом деле создана надпись. В качестве материала создатели использовали артефакты, собранные на деоккупированных территориях: уличные знаки с дырами от пуль, спутниковые антенны и солнечные панели, изуродованные знаки с названиями городов и разбитые заборы мирных жителей. Фотографиями 32-метровой скульптуры, вес которой более 10 тонн, поделились ее авторы. Стоит отметить, что высота надписи составляет 7 метров, пишет NV.

"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024
"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

Интересно, что в основе инсталляции лежит иронический мем с похожим названием "This Is Fine" (с англ. – "все в порядке"). На нем изображена собака, которая сидит посреди горящего дома и утверждает, что все хорошо.

"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

По мнению художника Алексея Сая, это прекрасно иллюстрирует, с чем украинцам приходится жить. "Скульптура реальна, так же, как и война, – объяснил он. – Когда посетители фестиваля будут стоять рядом со скульптурой, будут физически касаться разбитых материалов, отверстий от пуль, обломков, то они смогут почувствовать масштаб и влияние войны – и это наша реальность" .

"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024
"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

Виталий Дейнега, соавтор идеи, рассказал, как реагируют на инсталляцию зрители. По его словам, люди долго рассматривают буквы. "Более смелые касаются острых краев. Многие плачут, – рассказал украинец в Instagram. – Мы все меньше реагируем на ракеты и смерть, горе и сверхусилия, которые приходится прилагать, чтобы просто не сойти с ума от страхов войны и от чувства вины за то, что делаешь недостаточно. Мы правда "в норме", просто наша норма страшнее ночных ужасов".

"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024
"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

Основатель Ukrainian Witness добавляет: украинцы честно пишут "я нормально", несмотря на то, что живут в "самом страшном из возможных снов". Более того, продолжает Дейнега, наш народ искренне спрашивает как дела у других и благодарит за помощь, не осознавая сколько силы заложено в этих словах. "Этот контраст очень чувствуется здесь. И он вызывает очень глубокую эмпатию, уважение и восхищение нами. Именно поэтому так много людей плачет у нашей работы. Но не потому, что нас жалеют. А потому, что восхищаются тем, что и как мы проходим вместе , говоря "мы в порядке", – говорится в сообщении.

"Люди касаются острых краев и плачут". Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

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