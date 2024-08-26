'Люди касаются острых краев и плачут'. Что означает украинская инсталляция I'm Fine на Burning Man 2024

На фестивале независимого современного искусства Burning Man 2024 представили работу украинских художников под названием "I'm Fine" (с англ. – "я в порядке"), цель которой – напомнить миру о войне в Украине. Над инсталляцией работали скульптор Алексей Сай и основатель проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега. В этом году Burning Man проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США.

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Скульптура представляет собой разноцветные буквы, издалека напоминающие игрушечные фигурки. Однако, подойдя поближе, можно увидеть, из чего на самом деле создана надпись. В качестве материала создатели использовали артефакты, собранные на деоккупированных территориях: уличные знаки с дырами от пуль, спутниковые антенны и солнечные панели, изуродованные знаки с названиями городов и разбитые заборы мирных жителей. Фотографиями 32-метровой скульптуры, вес которой более 10 тонн, поделились ее авторы. Стоит отметить, что высота надписи составляет 7 метров, пишет NV.

Интересно, что в основе инсталляции лежит иронический мем с похожим названием "This Is Fine" (с англ. – "все в порядке"). На нем изображена собака, которая сидит посреди горящего дома и утверждает, что все хорошо.

По мнению художника Алексея Сая, это прекрасно иллюстрирует, с чем украинцам приходится жить. "Скульптура реальна, так же, как и война, – объяснил он. – Когда посетители фестиваля будут стоять рядом со скульптурой, будут физически касаться разбитых материалов, отверстий от пуль, обломков, то они смогут почувствовать масштаб и влияние войны – и это наша реальность" .

Виталий Дейнега, соавтор идеи, рассказал, как реагируют на инсталляцию зрители. По его словам, люди долго рассматривают буквы. "Более смелые касаются острых краев. Многие плачут, – рассказал украинец в Instagram. – Мы все меньше реагируем на ракеты и смерть, горе и сверхусилия, которые приходится прилагать, чтобы просто не сойти с ума от страхов войны и от чувства вины за то, что делаешь недостаточно. Мы правда "в норме", просто наша норма страшнее ночных ужасов".

Основатель Ukrainian Witness добавляет: украинцы честно пишут "я нормально", несмотря на то, что живут в "самом страшном из возможных снов". Более того, продолжает Дейнега, наш народ искренне спрашивает как дела у других и благодарит за помощь, не осознавая сколько силы заложено в этих словах. "Этот контраст очень чувствуется здесь. И он вызывает очень глубокую эмпатию, уважение и восхищение нами. Именно поэтому так много людей плачет у нашей работы. Но не потому, что нас жалеют. А потому, что восхищаются тем, что и как мы проходим вместе , говоря "мы в порядке", – говорится в сообщении.

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