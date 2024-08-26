Жизнь от обстрела до обстрела. Звезды отреагировали на массированную атаку россиян по городам Украины 26 августа и показали неожиданные фото
Звезды отечественного шоубизнеса отреагировали на массированный обстрел россиян по городам Украины. 26 августа враг атаковал украинцев с помощью ракет и дронов-камикадзе.
В это утро звуки взрывов и работы ПВО стали тревожным будильником для граждан. Знаменитости, в свою очередь, не смогли промолчать и осудили агрессию России. OBOZ.UA собрал самые яркие реакции известных украинцев.
Украинская певица Jerry Heil поделилась утренним селфи в своем Telegram-канале, предварительно призвав подписчиков быть осторожными. "От громкости и количества сегодня было очень не по себе, очень мягко говоря. Несколько раз после взрыва автопилот заставлял тело бежать… инстинкты! Тело не чувствует себя в безопасности", – написала она.
Григорий и Кристина Решетники
Звездные супруги Решетников отреагировали на тревожное утро в Киеве. "Доброе утро. Так и думала, что 24.08 будет покой. Зато с понедельника, – написала Кристина в Instagram-stories. – Берегитесь сегодня – все будет Украина. Верим в ВСУ". Звезда также добавила фото из роддома в Ровно, где будущие мамы прячутся от обстрелов.
Кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво поделился скриншотами сообщений из новостных Telegram-каналов, где речь идет о взрывах во многих городах Украины. "Друзья, не пренебрегайте своей безопасностью", – призвал он.
"Утро такое утро, когда твой сосед террорист, которого уже третий (одиннадцатый) год не может остановить остальной мир. Жизнь от обстрела до обстрела. Идем ее жить. Всем раненым и семьям погибших искренние соболезнования, знаю, что это только слова, но мы все живые должны мстить всеми возможными методами", –написала телеведущая.
Евгений Сморыгин
Актер Евгений Сморигин поделился неожиданным фото и описал свое утро в коротком сообщении в Instagram: "Ракеты, ПВО, взрывы, самолеты, но завтрак детям нужно готовить! Слава Украине!"
Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина показала видео из укрытия. Из-за массированного обстрела был прерван прямой эфир, в котором звезда принимала участие.
Игорь Кондратюк опубликовал красноречивый мем о россиянах. "Россия – страна-террорист", – говорится в сообщении.
Анастасия Цимбалару
Звезда "Жіночий лікар. Нове життя" Анастасия Цимбалару показала видео, как она возвращается домой из укрытия. "Ненавижу эти утра от дебильных соседей, – написала актриса. – 4 часа в паркинге, теперь шурую домой без света".
Актриса Ольга Сумская и исполнительница Злата Огневич опубликовали кадры из киевского метрополитена. На снимках можно увидеть скопления скрывающихся от тревоги людей.
Певица показала ролик с участием своих детей, пережидающих тревогу в импровизированном укрытии. "Как на 4 квадратных метра импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно? – подписала видео артистка. – Ненависть к тем, кто ворует детство наших детей, мечты, жизни, города".
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