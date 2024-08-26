Жизнь от обстрела до обстрела. Звезды отреагировали на массированную атаку россиян по городам Украины 26 августа и показали неожиданные фото

Звезды отечественного шоубизнеса отреагировали на массированный обстрел россиян по городам Украины. 26 августа враг атаковал украинцев с помощью ракет и дронов-камикадзе.

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В это утро звуки взрывов и работы ПВО стали тревожным будильником для граждан. Знаменитости, в свою очередь, не смогли промолчать и осудили агрессию России. OBOZ.UA собрал самые яркие реакции известных украинцев.

Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil поделилась утренним селфи в своем Telegram-канале, предварительно призвав подписчиков быть осторожными. "От громкости и количества сегодня было очень не по себе, очень мягко говоря. Несколько раз после взрыва автопилот заставлял тело бежать… инстинкты! Тело не чувствует себя в безопасности", – написала она.

Григорий и Кристина Решетники

Звездные супруги Решетников отреагировали на тревожное утро в Киеве. "Доброе утро. Так и думала, что 24.08 будет покой. Зато с понедельника, – написала Кристина в Instagram-stories. – Берегитесь сегодня – все будет Украина. Верим в ВСУ". Звезда также добавила фото из роддома в Ровно, где будущие мамы прячутся от обстрелов.

Эктор Хименес-Браво

Кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво поделился скриншотами сообщений из новостных Telegram-каналов, где речь идет о взрывах во многих городах Украины. "Друзья, не пренебрегайте своей безопасностью", – призвал он.

Екатерина Осадчая

"Утро такое утро, когда твой сосед террорист, которого уже третий (одиннадцатый) год не может остановить остальной мир. Жизнь от обстрела до обстрела. Идем ее жить. Всем раненым и семьям погибших искренние соболезнования, знаю, что это только слова, но мы все живые должны мстить всеми возможными методами", –написала телеведущая.

Евгений Сморыгин

Актер Евгений Сморигин поделился неожиданным фото и описал свое утро в коротком сообщении в Instagram: "Ракеты, ПВО, взрывы, самолеты, но завтрак детям нужно готовить! Слава Украине!"

Ксения Мишина

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина показала видео из укрытия. Из-за массированного обстрела был прерван прямой эфир, в котором звезда принимала участие.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк опубликовал красноречивый мем о россиянах. "Россия – страна-террорист", – говорится в сообщении.

Анастасия Цимбалару

Звезда "Жіночий лікар. Нове життя" Анастасия Цимбалару показала видео, как она возвращается домой из укрытия. "Ненавижу эти утра от дебильных соседей, – написала актриса. – 4 часа в паркинге, теперь шурую домой без света".

Ольга Сумская и Злата Огневич

Актриса Ольга Сумская и исполнительница Злата Огневич опубликовали кадры из киевского метрополитена. На снимках можно увидеть скопления скрывающихся от тревоги людей.

Светлана Тарабарова

Певица показала ролик с участием своих детей, пережидающих тревогу в импровизированном укрытии. "Как на 4 квадратных метра импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно? – подписала видео артистка. – Ненависть к тем, кто ворует детство наших детей, мечты, жизни, города".

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