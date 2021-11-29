"Танці з зірками 2021": названо имя победителя шоу. Фото и видео

Победителями шоу "Танці з зірками 2021" стали актер Артур Логай и хореограф Анна Карелина. Суперфинал популярного проекта, до которого дошли три пары, состоялся на 1+1 в воскресенье, 28 ноября.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции телеканала 1+1. Все детали того, как прошел последний эфир "Танців з зірками 2021", читайте в нашей трансляции по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, что за титул победителя боролись:

Логай и Карелина ("золото");

Спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар ("серебро");

Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук ("бронза").

Пару, которая получила кубок сезона, объявили ведущие на шоу результатов. Победителя определили совместно судьи (баллы за финал и полуфинал) и зрители (голосование в течение недели).

Всего в этом сезоне шоу было 14 звездных участников. Кроме суперфиналистов, это Джамала, Фагот, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Lida Lee, MELOVIN, Станислав Горуна.

Коротко о знаменитости-победителе проекта:

Артур Сергеевич Логай – 28-летний украинский актер театра и кино, певец и композитор. Родом из Мелитополя (Запорожская область).

В 2017 году окончил двухлетнюю киношколу Ukrainian Film school на базе киностудии Film.Ua.

Участвовал в пятом сезоне талант-шоу "X-Фактор", а также в "Танцях з зірками 2021".

Дебютировал в кино в 2018-м ролью колдуна в мистическом телесериале "Колдуньи".

Украинская версия британского формата "Strictly Come Dancing" – "Танці з зірками" – впервые вышла на телеэкранах в октябре 2006 года. С того момента появилось целых девять сезонов шоу, а их победителями становились:

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко (2006 год); Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий (2007); Марчин Мрочек и Анна Пелипенко (2007); Стас Шуринс и Елена Пуль (2011); Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (2017); Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева (2018); Ксения Мишина и Женя Кот (2019); Cанта Димопулос и Максим Леонов (2020).

Как писал OBOZREVATEL, ранее олимпийская чемпионка Ольга Харлан говорила, что верит в возможность победы в шоу "Танці з зірками". Других участников финала девятого сезона она называла сильными конкурентами.