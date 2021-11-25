"Я со спорта научена": Харлан оценила свои шансы на победу в "Танцях з зірками"

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что в финале шоу "Танці з зірками" (1+1) ей придется столкнуться с сильными конкурентами. Олимпийская чемпионка отметила, что верит в возможность победы, а спортивная закалка помогает ей на проекте.

О своем участии в популярном телевизионном шоу Харлан рассказала в интервью УНИАН. Отметим, что в новом эфире "Танців з зірками" 28 ноября за победу будут сражаться три пары: Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Артур Логай и Анна Карелина, а также Харлан и Дмитрий Дикусар.

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31-летняя спортсменка назвала актеров Войтенко и Логая сильными конкурентами. "Поэтому борьба сложнее, но от этого и интереснее. Конкуренция делает меня сильнее, они придают вдохновения для борьбы с ними", – заявила Харлан.

"Мне помогает идти дальше вера в себя. Я верю, что мы можем победить, хотя мне очень нравятся танцы ребят", – добавила звезда.

По ее словам, опыт спортивных состязаний безусловно помогает и в борьбе за кубок, и в борьбе с собой.

"Потому что, на самом деле, очень большая нагрузка. Я со спорта научена и заточена на то, что даже если доходишь до какого-то лимита, нужно все-таки находить в себе силы проходить этот лимит и идти дальше", – призналась Харлан.

Коротко о знаменитости:

Ольга Харлан – 31-летняя украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Родом из Николаева.

Начала заниматься спортом еще в детстве. Окончила Николаевское училище физической культуры, а в 2004 году попала в сборную Украины.

В августе 2014 года Харлан вышла замуж за украинского саблиста, призера чемпионатов мира и Европы Дмитрия Бойко. Брак распался в 2018-м.

В следующем году стало известно об отношениях спортсменки с итальянским саблистом Луиджи Самеле. До этого пара была знакома около 15 лет.

Как писал OBOZREVATEL, полуфинал шоу "Танці з зірками" состоялся 21 ноября на телеканале 1+1. В нем участвовали три пары и все они прошли дальше, получив шанс побороться за титул победителей проекта.