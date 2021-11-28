Финал "Танців з зірками 2021" стартовал: как проходит последний выпуск шоу. Онлайн-трансляция

Финал шоу "Танці з зірками 2021" стартовал в воскресенье, 28 ноября, в 21:00 на телеканале 1+1. Бороться за победу будут три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Судейские кресла традиционно заняли Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский, а судьей-джокером стала шоувумен Леся Никитюк. Ведущей балкона выступила Екатерина Осадчая. Все самые важные и интересные события эфира – в прямой трансляции от OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Эфир начался с рождественского танца, в котором участвовали судьи, ведущие шоу и все участники сезона, в том числе выбывшие. В конце Леся Никитюк вынесла на паркет кубок победителя.

Видео дня

Главные ведущие проекта – Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук – объявили, что в этом выпуске конкурсанты исполнят по три танца.

Первым из суперфиналистов на паркет вышел актер Артур Логай и его танцевальная партнерша Анна Карелина. Балерина и судья шоу Кухар задала им довольно сложное задание – бальный танец венский вальс. Оценки судей: 10, 10, 10, 10.

Далее свой номер показала фехтовальщица на саблях Ольга Харлан со своим партнером, хореографом Дмитрием Дикусаром. Пара представила страстное танго, которое им задал Чмерковский. Оценки судей: 10, 10, 10, 10.

Третья пара – актер Константин Войтенко и танцовщица Роксоляна Маланчук – выполнили медленный вальс, который был заданием от Ямы.

Дополняется...

Как ранее писал OBOZREVATEL: