Короли поддержек: что известно о победителях "Танців з зірками 2021" Логае и Карелиной

Украинский актер Артур Логай и хореограф Анна Карелина запомнились зрителям"Танців з зірками 2021" (1+1) множеством ярких образов и огромным количеством технически сложных поддержек. Пара получила максимальные оценки от судей в суперфинале, большое количество голосов зрителей и стала победителем нового сезона популярного танцевального шоу.

Артур родом из Мелитополя (Запорожская область), а Анна – из Турийска, небольшого поселке на Волыни. Что известно об обладателях кубка проекта "Танці з зірками" – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На шоу Логай и Карелина часто получали самые высокие баллы. Судьи называли их своими фаворитами и "королями поддержек". Еще до финального эпизода актер и танцовщица успели выполнить 50 трюков.

Логай рассказывал, что они репетировали даже по ночам. Свою партнершу по проекту он называл "неугомонной, сумасшедшей и повернутой на танцах".

Сам актер до карьеры в кино и сериалах появился на телеэкранах в роли участника проекта "Х-фактор" (СТБ). Это произошло в 2014 году.

Логай прошел в прямые эфиры и как участник команды грузинской певицы Нино Катамадзе занял десятое место.

Высшее образование звезды не связано с актерством – у него диплом по международному туризму Запорожской политехники. Однако в 2017-м Артур закончил киношколу Ukrainian Film school, после чего начал активно сниматься.

Он играл в сериалах "Киев днем и ночью", "Колдуньи", "Великие Вуйки", "Наша доктор", "Моя любимая Страшко", выполнил главную роль в сериале "Семейный портрет" появлялся в "Поймать Кайдаша". Одна из его последних работ – роль в "Когда умрет любовь".

Артур и его жена Евгения, одногрупница по актерской школе, воспитывают сына Льва. У знаменитости также есть внебрачный сын Герман от экс-девушки Оксаны.

Что касается хореографа-постановщика Карелиной, то она – чемпионка Украины, полуфиналист чемпионата Европы по бальным танцам.

Анна преподавала хореографию в Киевском национальном университете культуры и искусств, участвовала во многих конкурсах. Ее танцевальный опыт составляет 22 года.

Со своим возлюбленным Александром Карелина в браке с 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL: