Кто покинул шоу в шестом выпуске "Танців з зірками". Видео
Шестой выпуск восьмого сезона популярного украинского шоу “Танці з зірками” прошел 10 октября на телеканале “1+1”. Участники подготовили танцы, посвященные их кумирам: мамам, сестрам, любимым и творческим вдохновителям.
За победу боролись 10 звездных пар. На этом эфире паркет должны были покинуть сразу две. В зоне риска оказались Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, а также Lida Lee и Алексей Базэла.
Шоу покинули Lida Lee и Алексей Базэла. Они набрали меньше всего зрительских голосов. Последним их танцем на паркете стал пасодобль, посвященный вдохновительнице – певице Тине Кароль. Звезда прокомментировала выбор кумира: “Это пример женской силы и того, как не надо сдаваться. Даже когда очень тяжело”.
Стоит отметить, что судьям понравился танец. Они высоко оценили выступление – в 34 балла:
Максим Чмерковский – 9
Юлия Санина – 10
Екатерина Кухар – 7
Влад Яма – 8
Судьи решили оставить в проекте две пары, которые оказались в зоне риска, дав им еще один шанс – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
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