Кто покинул шоу в шестом выпуске 'Танців з зірками'. Видео

Шестой выпуск восьмого сезона популярного украинского шоу “Танці з зірками” прошел 10 октября на телеканале “1+1”. Участники подготовили танцы, посвященные их кумирам: мамам, сестрам, любимым и творческим вдохновителям.

За победу боролись 10 звездных пар. На этом эфире паркет должны были покинуть сразу две. В зоне риска оказались Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, а также Lida Lee и Алексей Базэла.

Шоу покинули Lida Lee и Алексей Базэла. Они набрали меньше всего зрительских голосов. Последним их танцем на паркете стал пасодобль, посвященный вдохновительнице – певице Тине Кароль. Звезда прокомментировала выбор кумира: “Это пример женской силы и того, как не надо сдаваться. Даже когда очень тяжело”.

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Стоит отметить, что судьям понравился танец. Они высоко оценили выступление – в 34 балла:

Максим Чмерковский – 9

Юлия Санина – 10

Екатерина Кухар – 7

Влад Яма – 8

Судьи решили оставить в проекте две пары, которые оказались в зоне риска, дав им еще один шанс – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

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