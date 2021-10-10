Партнер Зарицкой по 'Танцям з зірками' подогрел слухи об отношениях с певицей. Видео

Украинская певица Александра Зарицкая, лидер группы "KAZKA", приняла участие в 8 сезоне популярного украинского шоу "Танці з зірками". Ее партнером стал Юрий Мешков, пятикратный чемпион и полуфиналист чемпионата мира.

В шестом эфире проекта Александра призналась, что партнер по танцам стал ее новым вдохновителем: "В моей жизни есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году появился пример и легенда – мой партнер Юра. Он помог осуществить мою мечту. Я всегда мечтала танцевать. У меня появилось больше причин любить себя. Он всегда делает комплименты и постоянно говорит, что я хорошая".

Партнер Александры, Юрий Мешков, ответил взаимностью: признался в своих чувствах к украинской звезде. В 6 эфире "Танців із зірками": "Очень нравится, как девушка. Она не только очень красивая, но и чувственная. С ней я действительно чувствую себя человеком. Саша – мое сокровище. Я ей помогу победить".

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Ранее OBOZREVATEL писал о трудности участия в шоу солистки группы "KAZKA", о ее отношениях с партнером и главных конкурентах в "Танцях із зірками". Также звезда раскрыла подробности личной жизни.