Сцены 18+ и расплата за грехи: продюсер 'Крепостной' рассказала, что ожидать от финала 3 сезона. Эксклюзив

1 ноября на телеканале СТБ состоялась главная премьера осени – "Кріпосна. Жадана любов". Зрители ждали продолжения истории Кати и Андрея Жадана почти два года.

В первых сериях главную интригу сериала раскрыли, однако сюжетные линии набирают неожиданные повороты. OBOZREVATEL пообщался с креативным продюсером "Крепостной" Талой Пристаецкой и узнал, что ожидать от финала третьего сезона, в чем главная сенсация проекта и кто такой Стефан Яблоневский.

– Можно ли утверждать, что третий сезон больше не о страданиях крепостной, а о любви, страсти и чувствах вопреки?

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– Ну, первые два тоже были не просто о страданиях крепостной девушки. А в первую очередь о невозможной любви. А вот третий уже о невозможной любви с последствиями. И страшной расплате за грехи, на которые это чувство и толкнуло.

– Появление нового секс-символа Стефана Яблоневского вызывает множество вопросов. Он многогранный персонаж. Можно ли провести параллель и сказать, что "запретный плод слаще"?

– Запретный плод? Это о Стефане для Кати или о Кате для Стефана (улыбается. ― Прим. ред.)? Если серьезно, именно его многогранность позволяет предположить, что главное тут вовсе не желание обладать тем, что тебе не принадлежит. Все куда сложнее и опаснее.

В первую очередь, для самого Стефана. До появления в Нежине ему все было предельно понятно. И о себе, и о своем враге. А теперь… месть любит хладнокровие. А оно с любовью рядом уживается едва ли. Выбрать придется лишь что-то одно.

– Третий сезон более откровенный. Красивые постельные сцены – это высокий уровень кинематографа. Внеся их в костюмированную драму, что вы хотели этим подчеркнуть?

– Все, что происходит в третьем сезоне, происходит потому, что отношения героев выходят на новый уровень. И речь не только об откровенных сценах. Любое событие диктуется тем, какими становятся наши герои, чего хотят и от чего бегут.

Там, где есть любовь сильная и страстная, неизбежно будет секс. Если, конечно, оба любящих доживут до этого момента (улыбается. ― Прим. ред.).

– Что является главной сенсацией третьего сезона?

– О главной сенсации сезона судить точно не мне. Для меня сенсация то, что, несмотря на локдауны, коронавирус, панику, ограничения и страх, мы смогли снять такую большую и красивую историю.

– Как удалось сохранить в тайне, что Жадан жив? Ведь именно вы позволили ему не умирать.

– Задача сохранить Жадана в тайне была, что называется, "со звездочкой" (улыбается. ― Прим. ред.). Мы брали расписки о неразглашении у всех, кто был на площадке, Максу запрещено было даже пограничникам отвечать на вопросы о судьбе Жадана.

Даже когда перед кастингом отправляли читать сценарий новым героям, помечали грифом "строго конфиденциально", главным условием было сохранить в тайне судьбу Жадана.

OBOZREVATEL ранее рассказывал сюжет первых серий третьего сезона "Крепостной", а также публиковал график выхода серий. Отметим, что главную роль теперь исполняет Соня Присс вместо Екатерины Ковальчук.

Также мы писали, почему звезда "Крепостной" Валентин Томусяк попал в черный список Минкульта.