Ткаченко рассказал, почему звезда "Крепостной" Томусяк попал в черный список Минкульта

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ошибка с внесением украинского актера Валентина Томусяка в черный список доказывает, что "система нуждается в доработке". Глава ведомства обратился в Службу безопасности Украины, чтобы те выяснили, как это произошло.

О скандале с "запретом" Томусяка министр высказался на своем Telegram-канале в четверг, 4 ноября. Он сообщил, что направил запрос в СБУ днем ранее.

Глава Минкульта попросил правоохранительный орган "проверить, как украинский актер попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины".

Ткаченко также рассказал, что его ведомство "достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях".

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Напомним, что актер после попадания в черный список обратился к СБУ и Минкульту с просьбой "исправить эту ужасную ошибку как можно скорее".

Кроме того, Томусяк потребовал личных извинений от власти за удар по его карьере и репутации. Украинца назвали причастным к съемкам российского фильма о войне на Донбассе – "Солнцепек".

Кратко о звезде:

Валентин Томусяк – украинский актер театра и кино, известный ролями в фильме "Дом, милый дом", сериале "Бессмертник", "Крепосная".

Родился 20 января 1983 года. Окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого.

Проживает в столице Украины с супругой Екатериной Тышкевич.

Как писал OBOZREVATEL, 4 ноября список "запрещенных" артистов Минкульта снова обновился. В него попал российский юморист Максим Галкин.