Сериал 'Крепостная' вернулся: о чем 1 и 2 серии. Сюжет

В понедельник, 1 ноября, на телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона легендарного украинского сериала "Крепостная". Украинцы наблюдали продолжение истории Кати Вербицкой.

В первых сериях третьего сезона зрителям раскрыли ответ на главный вопрос: жив ли Андрей Жадан, любимый Кати Вербицкой? Ответ на этот вопрос, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

Напомним, в последней серии предыдущего сезона, Андрей Жадан попросил руки у своей любимой Кати Вербицкой. Во время венчания в святыню ворвался неизвестный и ранил Жадана ножом в сердце. Он упал в руки своей невесты.

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Как оказалось, Жадан остался живым, после ранения. Однако не стоит спешить радоваться, ведь если судить по анонсу следующих серий, то на жизнь Андрея вновь будут покушаться.

В течение нового сезона зрителям раскроют интриги – будут ли Николя и Елена вместе, вернулась ли Лидия Шифер, усмирил ли Петр Червинский свой гнев и другие.

К слову, в этом сезоне добавились новые персонажи. Среди них – взрослый, мудрый, трудолюбивый владелец лавки Карпо Малеваный (его сыграл Виктор Жданов), который своим трудом создал собственное дело. Его описывают, как честного мужчину с нелегкой судьбой.

Кроме того, главную роль теперь исполнит Соня Присс, вместо Екатерины Ковальчук. Все потому, что главная героиня первых сезонов участвует в других проектах.

Добавим, что сериал будут показывать сразу по две серии, с понедельника по четверг в 20:15. Всего выйдет 22 серии.

График выхода серий:

1 ноября – 1 и 2 серии

2 ноября – 3 и 4 серии

3 ноября – 5 и 6 серии

4 ноября – 7 и 8 серии

8 ноября – 9 и 10 серии

9 ноября – 11 и 12 серии

10 ноября – 13 и 14 серии

11 ноября – 15 и 16 серии

15 ноября – 17 и 18 серии

16 ноября – 19 и 20 серии

17 ноября – 21 и 22 серии

Коротко про сериал:

" Крепостная " – костюмированная телевизионная драма. Премьера состоялась в феврале 2019 года на телеканале СТБ. Второй сезон начали показывать в августе того же года, а третий сезон стартовал в ноябре 2021-го.

В центре сюжета 18-летняя Катерина Вербицкая, которая живет в провинциальном городке Черниговской губернии. События разворачиваются в 1856 году. Девушка с безупречными манерами, владением нескольких иностранных языков, умением играть на фортепиано и пишущая картины, находится во власти в помещика Петра Червинского. Она невольно становится на грань двух миров – дворян, интеллигентов и лишенных свободы крепостных. Катерина проходит множество испытаний на пути к своей свободе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что главная героиня романтического шоу "Холостячка 2" Злата Огневич приняла участие в съемках сериала "Крепостная". Вместе с актрисами Натальей Денисенко и Ксенией Мишиной она снялась в третьем сезоне драмы.