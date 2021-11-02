Сериал "Крепостная" вернулся: о чем 1 и 2 серии. Сюжет
В понедельник, 1 ноября, на телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона легендарного украинского сериала "Крепостная". Украинцы наблюдали продолжение истории Кати Вербицкой.
В первых сериях третьего сезона зрителям раскрыли ответ на главный вопрос: жив ли Андрей Жадан, любимый Кати Вербицкой? Ответ на этот вопрос, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).
Напомним, в последней серии предыдущего сезона, Андрей Жадан попросил руки у своей любимой Кати Вербицкой. Во время венчания в святыню ворвался неизвестный и ранил Жадана ножом в сердце. Он упал в руки своей невесты.
Как оказалось, Жадан остался живым, после ранения. Однако не стоит спешить радоваться, ведь если судить по анонсу следующих серий, то на жизнь Андрея вновь будут покушаться.
В течение нового сезона зрителям раскроют интриги – будут ли Николя и Елена вместе, вернулась ли Лидия Шифер, усмирил ли Петр Червинский свой гнев и другие.
К слову, в этом сезоне добавились новые персонажи. Среди них – взрослый, мудрый, трудолюбивый владелец лавки Карпо Малеваный (его сыграл Виктор Жданов), который своим трудом создал собственное дело. Его описывают, как честного мужчину с нелегкой судьбой.
Кроме того, главную роль теперь исполнит Соня Присс, вместо Екатерины Ковальчук. Все потому, что главная героиня первых сезонов участвует в других проектах.
Добавим, что сериал будут показывать сразу по две серии, с понедельника по четверг в 20:15. Всего выйдет 22 серии.
График выхода серий:
1 ноября – 1 и 2 серии
2 ноября – 3 и 4 серии
3 ноября – 5 и 6 серии
4 ноября – 7 и 8 серии
8 ноября – 9 и 10 серии
9 ноября – 11 и 12 серии
10 ноября – 13 и 14 серии
11 ноября – 15 и 16 серии
15 ноября – 17 и 18 серии
16 ноября – 19 и 20 серии
17 ноября – 21 и 22 серии
Коротко про сериал:
"Крепостная" – костюмированная телевизионная драма. Премьера состоялась в феврале 2019 года на телеканале СТБ. Второй сезон начали показывать в августе того же года, а третий сезон стартовал в ноябре 2021-го.
В центре сюжета 18-летняя Катерина Вербицкая, которая живет в провинциальном городке Черниговской губернии. События разворачиваются в 1856 году. Девушка с безупречными манерами, владением нескольких иностранных языков, умением играть на фортепиано и пишущая картины, находится во власти в помещика Петра Червинского. Она невольно становится на грань двух миров – дворян, интеллигентов и лишенных свободы крепостных. Катерина проходит множество испытаний на пути к своей свободе.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что главная героиня романтического шоу "Холостячка 2" Злата Огневич приняла участие в съемках сериала "Крепостная". Вместе с актрисами Натальей Денисенко и Ксенией Мишиной она снялась в третьем сезоне драмы.