Королева 'ДНР', Великий в образе Фарион и 'конфликт' Зеленского с Залужным: как прошел новогодний выпуск 'Квартала 95'

В новогоднюю ночь на телеканале 1+1 показали традиционный праздничный выпуск юмористического шоу "Квартал 95", где шутили над актуальными темами и фейками, обсуждаемыми в течение 2023 года. Так, комики высмеяли "Мисс ДНР" Алину Андриевскую, скандал вокруг языковеда Ирины Фарион, а также "конфликт" президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В перерывах между юмористическими сценами выступали новые и уже давно известные звезды украинской сцены. OBOZ.UA решил кратко рассказать, что показали зрителям. Полный выпуск можно просмотреть на YouTube.

Добро пожаловать в наш "Земельный участок 95"

В начале новогоднего шоу ведущий Евгений Кошевой обратился к зрителям с приветственными словами, но в зале ему неожиданно начала отвечать скандально известная языковед Ирина Фарион, которую воплотил пародист Юрий Великий.

Она прокричала, что год "добігає кінця", а не "закінчується", а в целом эти 12 месяцев были "тяжкими", тогда как "нелегкий" – это сам Кошевой. Не понравилось героине скетча и название "Квартал 95", ведь и по-русски, и по-украински слово звучит одинаково.

"Господи, когда вы измените уже это кацапское название? Слово "квартал" еще не определилось, с кем оно: со зловонной ордой или с Украиной. Изменить "Квартал" на наше, украинское, непозаимствованное "Земельна ділянка", – посоветовала юмористам "языковед".

"Мисс эскорт 2000" за ночь Алина Андриевская

Многие месяцы украинцы смеялись над так называемой "королевой ДНР" Алиной Андриевской, которая стала муклой и рекламирует местные магазины на временно оккупированной Донбассе. Комики решили пофантазировать, каким был тот самый конкурс, где среди всех выбрали опальную блондинку.

"Мисс Эскорт 2000" за ночь Алина Андриевская. Кое-кто из зрителей может подумать, что в рот Алине попал FPV дрон, но нет, у нее действительно такое лицо… На кону главный приз – последний IPhone. Последний IPhone, завезенный из Украины – IPhone 5", – представили зрителям "Андриевскую", которую воплотила актриса Ирина Сопонару.

Ведущий, кроме шуток над участницами конкурса, также поблагодарил спонсоров: ателье мужских костюмов большого размера "Шили на Пушилина, но на него уже маленькое", магазин женских шуб "Продажные шкуры" и публичный дом под названием "Массажный салон".

Дроны или ATACMS?

В заключение артисты решили "рассекретить", в чем же на самом деле крылась причина так называемого "конфликта" между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ.

"В последний раз конфликт у нас был, когда мы спорили, чем шарахнуть по России: дронами или ATACNS", – сказал Александр Пикалов в образе главкома.

К сценке также присоединился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, "у которого появилась информация" о новогоднем обращении Зеленского и Залужного.

Другие выступления

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) "кварталовцы" смогли сгенерировать поздравление Владимира Зеленского с Новым годом. Но вдруг посреди выступления он начал обращаться к Юрию Ткачу, который сыграл образ "уставшего от войны" диванного критика.

"Думал, я комментарии под своими видео не читаю? Там же так много от тебя полезных советов. Чтобы прорвать "линию Суровикина", нужно просто ее обойти. Петиция не сбивать ночью "шахеды", потому что мешает спать. Сбросить Юзика на Москву", – пошутили в "Квартале".

Во время новогоднего шоу пели Артем Пивоваров, KOLA, Дмитрий Монатик, NAZVA, Тина Кароль и другие.

Как писал OBOZ.UA, также во время шоу на сцену с выступлением вышла Наталья Могилевская, поделившаяся важной новостью. Как выяснилось, вот уже почти два года артистка воспитывает двух дочерей, которых удочерила.

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