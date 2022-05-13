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Какие страны прошли в финал Евровидения-2022. Полный список

Obozrevatel
Шоу
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Какие страны прошли в финал Евровидения-2022. Полный список

В четверг, 12 мая, в итальянском Турине состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определилась вторая десятка финалистов. Таким образом, уже известны все 25 участников гранд-финала: 20 стран-победителей полуфиналов и пять представителей Большой пятерки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Они попадают в финал Евровидения автоматически.

Предлагаем вашему вниманию полный список учасников финала Евровидения-2022, который состоится 14 мая. Напомним, бесспорным лидером по прогнозам букмекеров остается Украина.

Какие страны прошли в финал Евровидения-2022: полный список участников и видео их выступлений:

  1. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry

  2. Армения: Rosa Linn – Snap

  3. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól

  4. Литва: Monika Liu – Sentimentai

  5. Португалия: MARO – Saudade Saudade

  6. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

  7. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"

  8. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

  10. Нидерланды: S10 – De Diepte

  11. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

  12. Чехия: We Are Domi – Lights Off

  13. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

  14. Польша: Ochman – River

  15. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

  16. Эстония: Stefan – Hope

  17. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same

  18. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

  19. Румыния: WRS – Llámame

  20. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

  21. Великобритания: Sam Ryder - SPACE MAN

  22. Германия: Malik Harris - Rockstars

  23. Италия: Mahmood & Blanco - Brividi

  24. Испания: Chanel - SloMo

  25. Франция: Alvan & Ahez - Fulenn