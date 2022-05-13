Какие страны прошли в финал Евровидения-2022. Полный список
В четверг, 12 мая, в итальянском Турине состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определилась вторая десятка финалистов. Таким образом, уже известны все 25 участников гранд-финала: 20 стран-победителей полуфиналов и пять представителей Большой пятерки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Они попадают в финал Евровидения автоматически.
Предлагаем вашему вниманию полный список учасников финала Евровидения-2022, который состоится 14 мая. Напомним, бесспорным лидером по прогнозам букмекеров остается Украина.Какие страны прошли в финал Евровидения-2022: полный список участников и видео их выступлений:
Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
Армения: Rosa Linn – Snap
Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
Литва: Monika Liu – Sentimentai
Португалия: MARO – Saudade Saudade
Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"
Украина: Kalush Orchestra – Stefania
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
Нидерланды: S10 – De Diepte
Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
Чехия: We Are Domi – Lights Off
Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
Польша: Ochman – River
Финляндия: The Rasmus – Jezebel
Эстония: Stefan – Hope
Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
Румыния: WRS – Llámame
Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
Великобритания: Sam Ryder - SPACE MAN
Германия: Malik Harris - Rockstars
Италия: Mahmood & Blanco - Brividi
Испания: Chanel - SloMo
Франция: Alvan & Ahez - Fulenn