Какие страны прошли в финал Евровидения-2022. Полный список

В четверг, 12 мая, в итальянском Турине состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определилась вторая десятка финалистов. Таким образом, уже известны все 25 участников гранд-финала: 20 стран-победителей полуфиналов и пять представителей Большой пятерки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Они попадают в финал Евровидения автоматически.

Предлагаем вашему вниманию полный список учасников финала Евровидения-2022, который состоится 14 мая. Напомним, бесспорным лидером по прогнозам букмекеров остается Украина.