У Украины появился новый конкурент. Букмекеры изменили ставки за три дня до финала Евровидения-2022

За три дня до финала ежегодного песенного конкурса Евровидение-2022 у Украины сменился главный конкурент. Итальянский дуэт Mahmood и BLANCO уступил второе место британцу Сему Райдеру.

Следует отметить, что Италия держалась на втором месте в топе букмекеров много месяцев. Обновленные прогнозы появились на официальном сайте Eurovision World (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинская группа Kalush Orchestra по-прежнему занимает первенство с 52% вероятностью на победу в европейском конкурсе, однако кто разделит между собой 2 и 3 место, по мнению букмекеров, до сих пор остается непонятным.

Видео дня

Так, после первого полуфинала британский исполнитель вывел свою страну на 2 позицию, впервые за долгое время обогнав прогнозируемых лидеров – Италию.

В настоящее время процент на победу Великобритании составляет 11%, тогда как у итальянцев 10%. Следует также добавить, что с небольшим отрывом на 4 месте оказалась шведская исполнительница Корнелия Якобс: у нее 9%.

Напомним: Италия, Великобритания, Испания, Франция и Германия проходят в финал конкурса автоматически, не выступая в полуфиналах, на правах стран-организаторов.

Как известно, 32-летний Сэм Райдер на главной сцене в Турине представит композицию Space Man. В родной стране он стал известен благодаря социальным сетям, где исполнял каверы на песни популярных звезд.

Интересно, что Великобритания долгое время оставалась "аутсайдерами" Евровидения. За 66-летнюю историю конкурса Королевство выходило на первую строчку 5 раз, а в 2019 и 2021 году и вообще занимало последнее место.

Последняя победа артистов из Британии была в 1997 году, поэтому еврофаны заранее сбросили со счетов Сэма Райдера. Однако, похоже, что 2022 год станет успешным для блогера и певца-любителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая состоится второй полуфинал Евровидения. Букмекеры уже объявили свою десятку лидеров, которой прогнозируют выход в финал.