Евровидение-2022: как проходит второй полуфинал. Онлайн-трансляция, фото и видео

В четверг, 12 мая, в 22:00 по киевскому времени в Турине (Италия) состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022. По результатам зрительского голосования и оценивания профессиональным жюри в финал попадут 10 стран-участниц из 18.

Украинские зрители смогут посмотреть эфир на телеканале "UA:Культура", который для удобства также добавили в приложение "Дія" в раздел "ДІЯ TV". Для интернет-пользователей шоу будет доступно на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", а также на YouTube-канале "Євробачення Україна". OBOZREVATEL будет следить за главными событиями второго полуфинала и вести текстовую онлайн-трансляцию.

Кроме того, в этом году трансляцию запустят на волнах "Радіо Промінь", а комментировать ее будет известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

1. Финляндия. The Rasmus – Jezebel;

2. Израиль. Michael Ben David – I.M;

3. Сербия. Konstrakta – In Corpore Sano;

4. Азербайджан. Nadir Rustamli – Fade To Black;

5. Грузия. Circus Mircus – Lock Me In;

6. Мальта. Эмма Мускат – What I Am;

7. Сан-Марино. Achille Lauro – Stripper;

8. Австралия. Sheldon Riley – Not The Same;

9. Кипр. Andromache – Ela;

10. Ирландия. Brooke – That’s Rich;

11. Северная Македония. Andrea – Circles;

12. Эстония. Stefan – Hope;

13. Румыния. WRS – Llámame;

14. Польша. Ochman – River;

15. Черногория. Vladana – Breathe;

16. Бельгия. Jérémie Makiese – Miss You;

17. Швеция. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer;

18. Чехия. We Are Domi – Lights Off.

Напомним, по результатам первого полуфинала, который прошел 10 мая, в финал попали представители Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra. Их конкурентами стали еще 9 вокалистов. Полный перечень первой десятки финалистов смотрите по ссылке. Отметим, что представители стран-основательниц конкурса и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) попадают в финал автоматически.

