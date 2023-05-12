Как украинцам проголосовать в финале Евровидения-2023: пошаговая инструкция

После выступлений всех финалистов Евровидения-2023 зрителям позволят проголосовать за своих фаворитов. В этом году правила несколько изменили, поэтому свой голос смогут отдать еврофаны из любой страны, а не только из государств-участниц.

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Украинцы, как всегда, смогут проголосовать за любую страну-финалистку, кроме своей. OBOZREVATEL расскажет, как отдать голос в финале. На это у зрителей будет около часа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Результат в финале будут формировать зрительское голосование и балы национального жюри. Ведущие официально объявят, когда можно будет отправлять СМС или голосовать в приложении.

Украинцы не смогут проголосовать за TVORCHI по украинскому номеру телефона. Граждане Украины за рубежом могут отдать голос на сайте www.esc.vote, если государство, где они находятся, не будет соревноваться в финале. Это платная возможность.

Зрители смогут отдать голос через официальное приложение Евровидения для Android и iOS, а также посредством СМС. Номера, на которые нужно будет отправлять код участника, отображаются на экранах во время прямого эфира и на сайте www.esc.vote. Чтобы проголосовать из Украины, нужно отправить SMS с кодом участника на номер 7576. Его стоимость – 7,44 гривен.

Максимум можно отправить 20 СМС. Это могут быть как голоса за одну страну, так и разные номера.

Ниже можно увидеть номера для СМС-голосования в каждой из стран-участниц. В последней колонке – стоимость одного сообщения для разных стран.

Ранее OBOZREVATEL писал, в каком порядке в гранд-финале выступят 26 стран. Мы также напомним, какими треками они очаровали и удивили зрителей.

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