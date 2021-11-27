ВИП-гость и фокус с распиливанием: как проходит 6 выпуск шоу 'Маска'. Фото

В субботу, 27 ноября, на телеканале "Украина" стартовал 6-й выпуск второго сезона гипершоу "Маска". Звездное жюри традиционно перевоплотилось в детективов, чтобы вычислить, кто из их коллег-артистов спрятался за роскошным костюмом. Ведущий Владимир Остапчук примерил образ деревянного мальчика, а эфир начался со знакомства с ВИП-гостем.

Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO собрались, чтобы послушать вокал участников проекта и узнать очередные подсказки. В течении шоу они будут выдвигать свои версии и, возможно, даже рассекретят одного из героев. OBOZREVATEL внимательно следит за эфиром и собирает в материале самые интересные события шестого выпуска (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Каждую неделю, путем анонимного голосования, зрители в зале выбирают учасника, с которого снимут маску.

Подробности 6 выпуска

Эфир традиционно начался с эффектного появления ведущего шоу Владимира Остапчука. На этот раз он перевоплотился в популярного мультипликационного персонажа Буратино. Мошенники кот Базилио и лиса Алиса показали фокус "распиливание" телеведущего. С длинным носом и микрофоном вместо золотого ключика Остапчук представил членов жюри и представил ВИП-гостя Елисея.

Елисей нарисовал костюм нового персонажа – Пальчики. Андрей Данилко пригласил ребенка за стол и предложил угадывать участника вместе с судьями. Во время подсказок от героя, мальчик активно предлагал свои варианты. Он посчитал, что за маской может прятаться Мишель Андраде или Джамала.

Пальчика исполнила иностранный трек "Believe". Оля Полякова сразу отметила, что эта участница отменно поет и поинтересовалась, какое музыкальное образование она получала. Задали свои вопросы и Данилко с Дзидзьо. Получив ответы, они единогласно приняли решение, что под маской прячется солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Владимир Остапчук предложил сразу раскрыть этого персонажа. Зрительный зал и судьи поддержали такое решение. Звездные следователи не ошиблись – под маской пряталась Зарицкая.

Следующей выступать вышла Горилла. Она чувственно исполнила песню "Танцы на стеклах". Проникновенность композиции покорила жюри и довела Полякову до слез. В конце номера танцоры в образах браконьеров застрелили животное. Зал сканировал: "Браво!".

Судьи отметили важность темы, которую в своем выступлении раскрыла Горилла.

Следующий персонаж сумел поднять настроение звездным детективам. На сцену вышел любимчик публики Шмель и зачитал хит Насти Каменских и Потапа "На районе". Остапчук намекнул, что выбор песни может быть подсказкой. Данилко же заявил, что он догадался, кто прячется под маской, но своим коллегам разгадку не скажет.

Началось первое голосование, во время которого решилось, кто попадает в зону риска: Шмель или Горилла. Второй участник прошел дальше, а желто-черный персонаж попал в номинацию.

Далее телезрители встретились с Мухомором. Он намекнул жюри, что в прошлом пытался "попасть в гламурное шоу, но ему не удалось". Следопыты посчитали, что герой хотел участвовать в "Холостяке". На сцене артист исполнил сингл про любовь "Птичка", посвятив его своей "романтической истории".

Андрей Данилко в который раз дразнит своих коллег. Он утверждает, что знает, кто прячется в костюме.

"Неужели вы не слышите? Настолько явно во второй части. Я на 100% уверен, что знаю кто там. Какое прекрасное чувство, когда ты знаешь, а остальные нет", – посмеялся шоумен.

Следующий участник – черно-белый Тигр. После подсказок Полякова выдвинула версию, что за маской прячется музыкант Сергей Бабкин. Однако во время его выступления на сцене, певица передумала и заявила, что перед ними Иво Бобул. Под подозрение звездных детективов попали вокалист группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), актер "Дизель-шоу" Егор Крутоголов и даже телеведущий Сергей Притула.

Судьи задавали Тигру много вопросов, но он ловко от них уходил. После чего посоветовал обратить внимание на снимок, который стоял на столе во время его выступления. Эта подсказка, увы, не помогла жюри прийти к ответу.

Продолжила шоу провокационная участница – Скандал. Во время подсказок она призналась, что обожает слухи и даже рассказала, что между певицей Олей Цыбульской и Дзидзьо не только дружеские, но и романтические отношения.

На сцене Скандал продолжила лирическое настроение выпуска, исполнив популярный трек Светланы Лободы "Твои глаза". После выступления участница передала судьям черный ящик. В нем они обнаружили фату невесты. Мнения детективов разделились: ведущая Василиса Фролова, певица Слава Каминская или вокалистка Maruv. Также артистка намекнула, что часто принимает участие в "неприличных шоу". Это натолкнуло жюри на мысль, что за маской может прятаться Даша Астафьева.

После выступления трех последних участников началось промежуточное голосование. Зрители выбирали, кто попадет в номинацию: Мухомор, Тигр или Скандал. Последний участник попал в зону риска.

Осталось определить, кто покажет свое "истинное лицо" после финального голосования: Шмель или Скандал.

В предыдущих выпусках уже рассекретили 5 персонажей – Баяна, Фею, Грифона, Совенка и Кажана. Под масками скрывались голкипер футбольного клуба "Шахтер" – Андрей Пятов, сценическая "мама" Верки Сердючки – Инна Белоконь, телеведущая – Лилия Ребрик, фронтмен группы "Без обмежень" – Сергей Танчинец и актер– Остап Ступка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем выпуске шоу "Маска" появится совершенно новый участник в костюме королевского пингвина. Птица исполнит легендарный хит "Айсберг" певицы Аллы Пугачевой.