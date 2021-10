Жуткий Хэллоуин: как проходит 2 выпуск шоу 'Маска'

В субботу, 30 октября, на телеканале Украина стартовал второй выпуск второго сезона гипершоу "Маска", где звездное жюри пытается догадаться, кто из известных личностей перед ними поет. Участники выступают в уникальных костюмах, чтобы запутать зрителей.

Еще 9 недель Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO будут получать подсказки от конкурсантов и ведущего проекта Владимира Остапчука и высказывать догадки о знаменитостях, приглашенных организаторами. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями на сцене (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Посреди и в конце выпуска обычно объявляется голосование, во время которого избираются претенденты на вылет. Каждую неделю зрители снимают маску с одного из участников.

В честь приближающегося Хэллоуина Владимир Остапчук нарядился маньяком-убийцей Фредди Крюгером и станцевал зажигательный канкан.

Первым на сцену вышел персонаж, сочетающий в себе добро и зло – легендарный Грифон. Общий вес птицы составляет 20 килограмм, а размах его крыльев – 3 метра.

Один из самых больших участников исполнил хит Queen – "We will rock you", поэтому судьи предположили, что перед ними футболист или Стас Баклан.

Следующим представили веселого Джміля, у которого паспорт шершня. Новый участник спел композицию Леонида Агутина – "Парень чернокожий". Жюри сразу поняли, что в костюме певец Сергей Бабкин, однако продолжили размышлять.

Третьим конкурсантом стала романтическая Горилла, вышедшая к зрителям со своим бананом-микрофоном. Дидзьо решил, что в костюме Виктор Павлик и попросил для животного трусы.

Среди подсказок показали книгу "Робинзон Крузо", поэтому судьи снова решили, что в костюме Бабкин, лидер группы "5'nizza". Судя по вокалу, Настя Каменских решила, что перед ней певица Джамала.

На сцену вышел Олег Винник и станцевал с участницей под бурные аплодисменты и крики "Горько".

