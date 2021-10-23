Грандиозное возвращение: как проходит первый выпуск шоу "Маска". Фото
В субботу, 23 октября, на телеканале Украина стартует 2 сезон мирового проекта "Маска", где 7 талантливых участников в впечатляющих костюмах будут запутывать звездных судей. Главная интрига шоу заключается в том, что зрители, жюри и даже ведущий Владимир Остапчук не знают, кого пригласили организаторы.
В течение 10 недель Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрый Данилко и DZIDZIO будут получать подсказки от конкурсантов и догадываться, кто перед ними выступает. OBOZREVATEL следит за главными событиями первого выпуска (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Судьи и зрители в студии смогут проголосовать за персонажа, который выбывает в конце каждой недели. Личность проигравшего сразу рассекретят, а другие участники продолжат борьбу.
На первых минутах выпуска все участники исполнили хит "The gratest show" и продемонстрировали свои костюмы. Телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что даже родственники конкурсантов не знают о съемках.
После представления членов жюри на сцену вышел высокотехнический персонаж, который не любит, когда его называют бездушным. Танцующего Робота звезды сразу назвали "сильным мужчиной" и "самцом".
Оля Полякова решила, что за маской скрывается Виталий Козловский. Участник подсказал судьям, что хочет вернуть человечеству любовь и веру в себя и выполнил оперную композицию "Habanera" – Carmen.
После выступления мнение экспертов изменилось и они признали, что в Робота женский голос.
Без последующего персонажа, по словам Владимира Остапчука, не обходится ни одна украинская свадьба. Баян с женственными ногами напомнил DZIDZIO Виктора Павлика, а Поляковой жену Павла Зиброва.
Музыкальный инструмент поделился, что бывал на красных дорожках Нью-Йорка и Лондона. На шоу она спела легендарный хит Аллы Пугачевой – "Арлекино".
Следующим участником стал настоящий рокер и бунтарь – Котик, который напомнил судьям певца Монатика и Оля Цибульскую. Артист предложил зрителям отгадать кроссворд, где зашифрована главная подсказка.
Певец решил запутать звезд выполнением современного трека "Между нами тает лед" – группы Грибы. Насте Каменских снова попытались доказать, что во 2 сезоне принял участие ее муж – рэпер Потап.
После грубого Котика на сцену вышла элегантная и сказочная Фея, которая сразу заворожила присутствующих размахом своих крыльев, общий размах которых составляет 2,5 метра. Волшебница рассказала, что в мифическом мире она самое красивое существо.
Исполнительница выбрала песню "Леди совершенство" из известного фильма "Мэри Поппинс". Жюри в один голос решили, что за маской находится актриса, писательница, дизайнер, ведущая или режиссер.
Во время первого традиционного голосования на вылет из шоу было решено, что претиндентом на разоблачение стал Баян.
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