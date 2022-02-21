Стали известны еще две участницы "Холостяка-12": среди них – голливудская актриса. Видео

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В новом, 12-м сезоне шоу "Холостяк" (СТБ) будут участвовать голливудская актриса, личность которой держат в секрете, а также юристка, которая не привыкла проигрывать. Новых героинь романтического реалити рассекретили создатели проекта.

Девушки будут бороться за сердце главного "холостяка" этого года – 32-летнего бизнесмена-украинца из США Алекса Топольского. Фрагменты премьерного выпуска с конкурсантками были опубликованы на YouTube-канале шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В первом ролике телеканал показал только платье, руки и татуировку-надпись в области ключицы актрисы из Голливуда. Ее имя пока что не раскрыли.

Видео дня

Известно, что знаменитость приедет на первую вечеринку на проекте и устроит Топольскому свидание вслепую, попросив завязать глаза. Получит ли девушка розу, неизвестно.

Во втором видео появилась начальница юридического отдела. Судя по кадрам, девушка настоящий профессионал и очень уверена в себе.

В анонсе реалити сказано, что юристка сделает главному герою "Холостяка-12" "безапелляционное предложение" с кольцом.

Напомним, что съемки реалити-шоу "Холостяк-12" уже закончились. Премьера запланирована на 4 марта 2022 года на телеканале СТБ.

Известно, что на первой вечеринке-знакомстве появятся также танцовщица певицы Насти Каменских – Аделина Дели, украинская визажистка Роксолана, капитан полиции Елена Сычова, финалистка конкурса "Мисс Украина 2017" и обладательница короны "Мисс Западной Украины" Юлия Карпец.

Правила нового сезона будут кардинально новыми. Например, Топольский будет вручать сразу четыре розы, устраивать сюрпризы на первой вечеринке и даже делать серьезные проверки участниц.

Коротко о личности:

Алекс Топольский – 32-летний бизнесмен родом из Львова. Много лет проживает в США, где строит свой бизнес в сфере элитной недвижимости. Вторую половинку заграницей украинец найти не смог, поэтому решил поучаствовать в шоу "Холостяк-12" (СТБ).

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о беременности украинского блогера Александры Шульгиной, 34-летней победительницы первого сезона "Холостяка". Знаменитость ждет первенца. Она заплакала и призналась, что, вынашивая ребенка, стала очень чувствительной.