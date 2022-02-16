Сразу четыре розы, подарки и проверки: шоу 'Холостяк' кардинально меняет правила. Видео

Двенадцатый сезон популярного романтического шоу "Холостяк", который стартует 4 марта 2022 года на телеканале СТБ, удивит кардинально новыми правилами. Холостяк, 32-летний бизнесмен Алекс Топольский будет вручать сразу четыре розы, устраивать сюрпризы на первой вечеринке и даже делать серьезные проверки.

Соответствующий анонс опубликовали на официальной странице телеканала СТБ в Instagram. "Новый Холостяк тотально изменит правила проекта? Подарки уже при первой встрече? И что будут означать три новых цвета роз?", – заинтриговали зрителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я понимаю, что это рискованно и нестандартно", – сказал в анонсе Топольский.

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Отметим, что холостяк, как и прежде, познакомится с девушками на первой вечеринке. Однако теперь он будет дарить подарок при первой встрече той, которая впечатлить его большего всех.

Судя по анонсу, первая вечеринка пройдет с неожиданными сюрпризами для девушек, ведь они пройдут проверку, чтобы Топольский смог узнать, чем и как они живут в обычной жизни, а также мужчина узнает, как претендентки на его сердце записаны в телефонных книгах и просмотрит их социальные сети.

Еще одним нововведением в 12 сезоне шоу "Холостяк" станут дополнительные три розы. Кроме красных, будут желтого, розового и белого цвета. Однако, что они означают, в ролике не раскрыли, поэтому зрителю придется ждать первого выпуска телепроекта.

Добавим, что в сети уже опубликовали первую визитку одной из участниц. Девушка пришла на встречу к Топольскому в форме, представившись капитаном полиции. Она достала наручники и "задержала" холостяка, забрав ключи себе.

Коротко о шоу:

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое стартовало в марте 2011 года на телеканале "СТБ". Является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor, который кроме Украины также адаптирован во многих других странах мира.

Коротко о "Холостяке":

Алекс Топольский – 32-летний бизнесмен родом из Львова. Уже много лет проживает в Америке и строит там свой бизнес. Свою вторую половинку заграницей украинец найти не смог, поэтому решил поучаствовать в шоу "Холостяк-12".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что телеканал СТБ завершил съемки 12 сезона проекта "Холостяк" и бизнесмен Александр Топольский сделал предложение своей избраннице.