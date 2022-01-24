Съемки "Холостяка-12" закончились: Алекс Топольский уже вручил кольцо возлюбленной

Телеканал СТБ завершил съемки 12 сезона проекта "Холостяк". Согласно правилам шоу, в финальной серии новый главный герой реалити – американский бизнесмен Александр Топольский – сделал предложение своей избраннице и подарил ей кольцо.

Премьера новых эпизодов "Холостяка" запланирована на март 2022 года, сообщается на сайте СТБ. На своей странице в Instagram Топольский поделился впечатлениями от участия в романтическом шоу. Он намекнул, что все сложилось удачно и ему удалось найти свою любовь.

"Это было невероятно, незабываемо и самое главное – все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ!" – написал "холостяк".

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После этой новости он обнародовал свое фото без футболки. Судя по всему, герой телешоу решил привести свое тело в форму. Он написал, что будет качаться, так как скоро лето.

"Не идти в зал, потому что нет времени, локдаун или еще какая-нибудь штука, для меня не оправдание. Вопрос желания и мотивации! Зал может состоять из искусственного газона, стула и собственного тела", – уверен бизнесмен.

Напомним, что в первом эпизоде "Холостяка-12" Топольский приехал к участницам на спорткаре Porsche Cayenne и покорил их своим украинским языком. Также он показал первые фото и видео из шоу.

Коротко о знаменитости:

Александр Топольский – 32-летний бизнесмен, который открыл свое дело в Америке. Он родился и вырос во Львове, однако проживает и работает в Майами (США), где занимается элитной недвижимостью.

Свою вторую половинку заграницей украинец найти не смог, поэтому решил поучаствовать в шоу "Холостяк-12".

Анонс нового сезона реалити-шоу:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как новый украинский "холостяк" Александр Топольский жил в США до съемок телепередачи. Победительница шоу может разделить с ним быт в роскошной квартире, собаку и многое другое.