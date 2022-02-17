Раскрыты первые имена участниц "Холостяка-2": кто будет бороться за сердце Топольського

Анна Яковлева
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Раскрыты первые имена участниц 'Холостяка-2': кто будет бороться за сердце Топольського
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Двенадцатый сезон романтического шоу стартует уже через несколько недель (4 марта 2022 года). Анонс проекта уже опубликовали в сети, в котором засветили претенденток, борющихся за сердце бизнесмена Алекса Топольского. Среди них, финалистка "Мисс Украины", участница "Танців з зірками" и другие.

Соответствующий ролик разместили на официальной странице телеканала СТБ в Instagram. 24 канал собрал факты о вероятных участницах романтического реалити-шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Первую, кого заметили в анонсе – 20-летняя Аделина Дели, которая в 2019 году принимала участие в шоу "Танці з зірками". Известно, что девушка в школьные годы занималась спортом и ходила в музыкальную школу. Также, будучи юной, она попробовала себя в модельном бизнесе, а сейчас снимается для реклам и глянцевых журналов. Кроме того, девушка была в балете певицы Насти Каменской.

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Аделина Дели.

Финалистка конкурса "Мисс Украина 2017" и обладательница короны "Мисс Западной Украины" Юлия Карпец также принимает участие в шоу "Холостяк-12". С 14 лет работала моделью.

Юлия Карпец.

Малоизвестная участница Роксолана, проживающая в Киеве, работает визажистом. Она активно ведет свой блог в Instagram, где публикует откровенные фото.

Роксолана.

Девушка по имени Елена Сычова уже успела засветиться со своей визиткой на шоу в сети. Приехав на вечеринку, она "задержала" Алекса Топольского, представившись капитаном полиции. Елена надела на холостяка наручники и оставила ключ у себя.

Что известно о "холостяке" Алексе Топольском.

32-летний бизнесмен, родом из Львова, живет и работает в Америке, где успел построить успешный бизнес, связанный с недвижимостью. Алекс Топольский – актер и модель. Из увлечений у него – боевые искусства, сноуборд, катание на лыжах, баскетбол и футбол. Он часто мотивирует людей заниматься спортом и уделять время своему здоровью и телу.

Алекс Топольский.

Коротко о шоу:

  • "Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое стартовало в марте 2011 года на телеканале "СТБ". Является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor, который кроме Украины также адаптирован во многих других странах мира.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что шоу "Холостяк" кардинально изменили правила. Среди таких, Алекс Топольский будет вручать сразу четыре розы, устраивать сюрпризы на первой вечеринке и даже делать серьезные проверки.

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