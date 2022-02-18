Победительница шоу "Холостяк" Шульгина беременна, но скрывает избранника. Фото

Дарья Дурова
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Александра Шульгина беременна
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Украинская блогер Александра Шульгина беременна. Победительница первого сезона "Холостяка" (СТБ) ждет первенца от бойфренда, личность которого долго скрывала и называла его "суперменом".

Неожиданной новостью 34-летняя знаменитость поделилась с подписчиками в личном аккаунте в Instagram. Она обнародовала фотографии, на которых видно круглый живот. Интернет-звезда позировала на улице американского города Лос-Анджелес, где она проживает (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лос-Анджелес подарил мне не только Друга Души, но и звездочку, сердце которой (которого) бьется внутри. Я рада поделиться с вами нашим счастьем", – напсала блогер.

Видео дня

Она добавила, что так долго не рассказывать о будущем пополнении в семье было сложно, но она и ее любимый хотели "насладиться этим волшебным моментом, поэтому молчали до последнего".

Александра Шульгина ждет ребенка
Полный пост звезды

В формате сторис Шульгина также показала свои тесты на беременность и рассказала: во время первой встречи ее нынешний парень совсем ей не понравился и даже показался наглым.

Шульгина забеременела от бойфренда, личность которого скрывает

Блогер также со слезами на глазах призналась, что во время беременности стала очень чувствительной, и поблагодарила фанатов за поздравления. Кроме того, как заявила Шульгина, именно в 2022 году она видела себя в положении.

Шульгина заплакала, когда благодарила подписчиков

Напомним: Шульгина участвовала в первом сезоне шоу "Холостяк", где ее выбрал танцор Макс Чмерковский. Пара переехала в США и была вместе около полугода, но отношения все же распались. После этого знаменитость встречалась с бизнесменом Артемом Суриным, но роман тоже закончился.

Блогер Александра Шульгина
Чмерковский и Шульгина в романтическом реалити телеканала СТБ

Сейчас лайфстайл-блогер продолжает жить в Соединенных Штатах Америки вместе с новым парнем, но время от времени приезжает в Украину.

Она активно занимается продвижением своих аккаунтов в соцсетях, продает подписчикам курсы по медитации, диетологии и др. и даже написала книгу.

Саша Шульгина написала книгу

Александра Шульгина и ее загадочный избранник:

Коротко о личности:

  • Александра Шульгина – 34-летняя блогер и "менторка" из Украины, которая называет себя "феей и мотиватором". На ее страницу в Instagram подписано более 208 тыс. пользователей. Победительница "Холостяка" (СТБ).

Саша Шульгина
Победительница "Холостяка" Шульгина

Как писал OBOZREVATEL, ранее популярный хореограф, телеведущий Максим Чмерковский заявил, что жалеет о своем участии в первом сезоне украинского шоу "Холостяк". Танцор пояснил: он считает, что "выбирать среди людей" – это неправильно.

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