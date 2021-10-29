"Холостячка-2", выпуск 7: Злата Огневич отправилась с участниками в Одессу. Онлайн-трансляция

На телеканале СТБ в пятницу, 29 октября, в 19:00 начался седьмой выпуск шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич. Украинская певица проведет новые романтические свидания в Одессе, а также выберет, кто покинет проект на этом этапе.

За сердце Огневич продолжают борьбу шесть мужчин. Главные и самые интересные события шоу – в трансляции от OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На этой неделе все участники заселились в один дом со Златой в Одессе. Как отметила женщина, в таких условиях она сможет увидеть, какие мужчины в быту.

Видео дня

Герои прошли "тест на совместимость", отвечая на вопросы о своих привычках. Победитель, у которого было больше всего одинаковых ответов с "холостячкой", мог поселится в комнате по соседству со звездой.

Вопросы были каверзными: можно ли есть в постели, какие бытовые "обычаи" могут бесить вторую половинку, какое домашнее животное есть в планах, сколько раз в неделю должен быть интим.

В итоге ключ от комнаты рядом со Златой получил Роман Васильев. Кроме того, главная героиня пригласила его на свидание.

Однако Максима Тарапата взял инициативу в свои руки. Он пригласил певицу встретить закат вместе на берегу моря. Женщина назвала это смелым поступком. Разговор вышел интимным: темой стали сексуальные отношения в паре.

Макс признался, что влюблен в Злату и поцеловал главную героиню проекта. Огневич была не против.

На следующий день Злата отправилась на свидание с Романом. Он повел девушку кормить лошадей морковкой и кататься верхом.

Сперва все было хорошо, но женщине было страшно садиться на лошадь. Роман помог певице и прошелся рядом, держа животное за поводья. Злата призналась, что чувствовала раздражение и тревогу. Побороть свой страх ей не удалось.

В телевизионном шоу канала СТБ "Холостячка-2" главная героиня Огневич знакомится, общается и ходит на индивидуальные или же групповые свидания с участниками проекта – мужчинами, которые хотят построить с "холостячкой" романтические отношения.

В конце каждого выпуска женщина определяет, кто останется в шоу. Таким конкурсантам она дарит розу-бутоньерку.

В конце проекта два финалиста познакомятся с родителями певицы. Только после этого "холостячка" сделает свой главный выбор и определит, с кем бы хотела продолжить отношения после шоу.

Коротко о звезде:

Злата Огневич (Инна Бордюг) – 35-летняя певица, телеведущая, заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

Родилась в 1986 году в Мурманске, но ее семья некоторое время жила на два города – Ленинграде (Санкт-Петербург) и Минск. Вскоре девочка с родителями переехала в Судак (Крым, Украина).

В 2013 году Огневич представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

В 2014-м певица пошла в политику и стала депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко. Через год она приняла решение сдать депутатский мандат.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Огневич засветилась с одним из фаворитов реалити "Холостячка-2" в киевском ресторане. Артистка пообедала вместе с чемпионом по дайвингу Андреем Хветкевичем.

Огневич приняла участие в съемках третьего сезона телевизионной драмы "Крепостная". В сериале она снялась вместе с актрисами Натальей Денисенко и Ксенией Мишиной.