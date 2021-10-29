"Холостячка-2": выяснилось, кто покинул шоу в седьмом выпуске

В новом, седьмом выпуске популярного шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич в пятницу, 29 октября, выбил Роман Васильев. Он ушел из проекта на церемонии роз.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции телеканала СТБ. Все детали о том, как прошел выпуск, можно найти в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Таким образом, до восьмой серии реалити дошли пять мужчин. Это Максим Тарапата, Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Андрей Хветкевич и Олег Плахотнюк.

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Роман пожелал Злате, чтобы она встретила на проекте свою настоящую любовь. Женщина поблагодарила выбывшего участника и они обнялись.

Уже за бекстейдже Васильев сказал, что сделал в шоу "все, что мог".

У Романа медицинское образование, ему 33 года. Родом украинец из Николаева, в 2018 году переехал в Киев.

С 2009 года он работает как практикующий стоматолог, при чем оперировал и взрослых, и детей, в частности с синдромом Дауна.

О своем переезде в столицу он говорил, что там больше возможностей развиваться в частной практике. В будущем мужчина мечтает открыть свою частную стоматологическую клинику в Киеве.

Своим увлечением Роман называл футбол, в который начал играть еще в детстве, а потом участвовал в школьной и университетской командах. Кроме того, он несколько раз прыгал с парашютом, любит дайвинг и баскетбол. На проекте он говорил, что хочет получить правая пилота.

Злата Огневич выросла в Крыму. Ее мама работала учительницей русского языка, а папа – военным хирургом.

Настоящее имя 35-летней певицы – Инна Бордюг. Она участвовала в международном конкурсе "Евровидение-2013" от Украины и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич рассказала, что ищет избранника, который умеет наточить ножи и починить смеситель в ванной – как ее папа. Звезда также показала архивные фото со своим отцом.