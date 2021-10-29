"Холостячка-2": выяснилось, кто покинул шоу в седьмом выпуске

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Шоу
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Новая серия шоу Холостячка со Златой Огневич

В новом, седьмом выпуске популярного шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич в пятницу, 29 октября, выбил Роман Васильев. Он ушел из проекта на церемонии роз.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции телеканала СТБ. Все детали о том, как прошел выпуск, можно найти в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Злата на церемонии роз

Таким образом, до восьмой серии реалити дошли пять мужчин. Это Максим Тарапата, Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Андрей Хветкевич и Олег Плахотнюк.

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Роман Васильев на шоу "Холостячка-2"

Роман пожелал Злате, чтобы она встретила на проекте свою настоящую любовь. Женщина поблагодарила выбывшего участника и они обнялись.

Уже за бекстейдже Васильев сказал, что сделал в шоу "все, что мог".

Злата и Роман обнялись

У Романа медицинское образование, ему 33 года. Родом украинец из Николаева, в 2018 году переехал в Киев.

С 2009 года он работает как практикующий стоматолог, при чем оперировал и взрослых, и детей, в частности с синдромом Дауна.

О своем переезде в столицу он говорил, что там больше возможностей развиваться в частной практике. В будущем мужчина мечтает открыть свою частную стоматологическую клинику в Киеве.

Роман уехал домой на седьмом выпуске шоу

Своим увлечением Роман называл футбол, в который начал играть еще в детстве, а потом участвовал в школьной и университетской командах. Кроме того, он несколько раз прыгал с парашютом, любит дайвинг и баскетбол. На проекте он говорил, что хочет получить правая пилота.

Украинская певица Злата Огневич

  • Злата Огневич выросла в Крыму. Ее мама работала учительницей русского языка, а папа – военным хирургом.

  • Настоящее имя 35-летней певицы – Инна Бордюг. Она участвовала в международном конкурсе "Евровидение-2013" от Украины и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич рассказала, что ищет избранника, который умеет наточить ножи и починить смеситель в ванной – как ее папа. Звезда также показала архивные фото со своим отцом.

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