Лошадь протащила по земле: Злата Огневич рассказала, как едва не погибла

Украинская певица Злата Огневич, главная героиня шоу "Холостячка-2", рассказала, что во время съемок своего клипа "Кукушка" получила травмы и новую фобию. Женщина каталась на лошади и упала, после чего животное протащило ее по земле.

Об этом звезда сообщила во время седьмого выпуска "Холостячки-2", текстовую трансляцию которого вел OBOZREVATEL (все детали можно найти по ссылке). По словам артистки, инцидент произошел около 10 лет назад, однако страх кататься верхом у нее все равно есть.

Огневич упала с лошади. "Я как помню: у меня нога левая застряла в стремени и меня лошадь немного даже протащила", – заявила певица.

"У меня просто вся жизнь пролетела перед глазами", – вспомнила Огневич съемки.

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"Холостячка" вспомнила об этом случае на индивидуальном свидании с Романом Васильевым. Мужчина повел ее кормить двух лошадей на берегу моря в Одессе и Злате такая идея очень понравилась. Когда участник предложил ей проехаться верхом, "холостячка" призналась, что боится.

Она попробовала сесть в седло и даже немного покаталась, но лошадь не была спокойной, что еще больше пугало певицу. В итоге она заявила, что ей не нравиться и она хочет слезть.

Коротко о звезде:

Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) – 35-летняя певица и телеведущая. Родилась в 1986 году в Мурманске в семье хирурга и педагога.

Семья много переезжала, но вскоре поселилась в городе Судак (Крым, Украина), где и выросла артистка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич приняла участие в съемках третьего сезона телевизионной драмы "Крепостная". В сериале она снялась вместе с актрисами Натальей Денисенко и Ксенией Мишиной.