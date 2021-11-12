'Холостячка' Огневич показала, как изменилась после шоу. Видео

Героиня второго сезона шоу "Холостячка" на телеканале "СТБ" Злата Огневич подняла в своих соцсетях тему о принятии себя и своей сексуальности. Певица показала, как выглядела несколько лет назад и как изменилась после участия в романтическом проекте.

Видео со своими старыми и новыми фотографиями артистка выложила на страницу в TikTok, чтобы продемонстрировать свое фантастическое перевоплощение. Пользователи пришли в восторг от перемен Златы и забросали ее одобрительными комментариями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На первых фото Огневич выглядит скованной и замкнутой в себе. Можно заметить, что артистка не уверена в ракурсе и стесняется позировать перед объективом.

Видео дня

Блогер показала, что она с осторожностью выбирала позы и старалась не демонстрировать эмоций при съемке. Исполнительница одевала закрытые вещи, которые не демонстрировали ее сексуальность и харизму.

После участия в "Холостячке" Злата приняла свою красоту и сексуальность, поэтому ее фотосессии стали откровеннее, а одежда подчеркивает все сексуальные изгибы тела.

Теперь артистка кайфует от себя во время съемки и не боится показаться смешной. В портфолио певицы появились фотографии в белье, эротических нарядах и с ярким макияжем. Ради удачных кадров она даже готова раздеваться посреди улицы.

Фанаты блогера оценили кардинальные изменения своего кумира и сказали ей об этом в комментариях. "Есть за что сразиться мужчинам", "Я поймала кайф от этого видео", "Ты очень красивая", – написали подписчики артистки.

Кратко о звезде:

Злата Огневич – украинская певица, заслуженная артистка АР Крым, представительница Украины на Евровидении. Родилась 12 января 1986 года в Мурманске в семье военного хирурга. В 2021 году стала участницей 2 сезона шоу "Холостячка".

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата снялась в комедийном номере, где высмеяла мужчин на шоу "Холостячка". Сразу после этого артистка представила новую песню о любви к себе.