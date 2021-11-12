"Холостячка-2" со Златой Огневич: стартовал 9-й выпуск шоу. Онлайн-трансляция

Девятый выпуск шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич стартовал на телеканале СТБ в пятницу, 12 ноября, в 19:00. За сердце украинской певицы продолжают борьбу четверо участников проекта, но одному придется отправиться домой.

В рамках романтического реалити на 35-летнюю артистку ждут новые впечатляющие свидания, цветы и подарки, а также главное – внимание влюбленных в нее мужчин. О главных и самых интересных событиях шоу читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Видео дня

На этой неделе у Златы была возможность познакомиться ближе с тем, чем занимаются мужчины вне проекта.

Первым с главной героиней шоу встретился Андрей Задворный, который возглавляет компанию по производству игрушек. У мужчины есть дочь, и он признался, что именно она стала идейным вдохновителем для такого бизнеса.

Вместе с артисткой участник проекта создал пазл (на котором было их совместное фото), после чего решил показать певице рабочий офис, где проводит больше всего времени.

"Холостячке" понравилось такое свидание. Когда она вместе с Задворным играла в настольный теннис в офисе, туда приехала бывшая жена Андрея вместе с дочкой.

Мужчина сам запланировал такую встречу. Он понимал, что ситуация может быть неловкой, но решил полностью открыться Злате и познакомить ее со своим ребенком, а также с мамой девочки.

Андрей оставил женщин наедине, чтобы Огневич смогла пообщаться с его экс-женой.

Дополняется...

Интересные факты о "холостячке" Злате Огневич:

Настоящее имя 35-летней знаменитости – Инна Бордюг , а Злата Огневич – это ее сценический псевдоним.

Певица родилась в Мурманске (РФ), но в 5-летнем возрасте ее семья переехала в город Судак (Крым, Украина).

Свои первые деньги Инна заработала еще в 10 лет, взвешивая отдыхающих на пляже. Уже с 14-ти она начала петь для публики, сперва выступая в ресторанах.

Артистка работает не только над сольным проектом, но и была участницей латино-бэнда а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

В 2013 году Огневич успешно представила Украину на "Евровидении". Она заняла третье место.

Выступление артистки на международном песенном конкурсе:

Как писал OBOZREVATEL, недавно Огневич засветила сообщения в Instagram на своем телефоне от "тайного поклонника". О чем с героиней шоу "Холостячка-2" переписывается мужчина по имени Александр – читайте в нашем материале.

Также певица показала, как выглядела несколько лет назад и как изменилась после участия в романтическом проекте.