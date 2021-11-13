"Холостячка-2": выяснилось, кому Злата Огневич дала бутоньерку в девятом выпуске

В новом, девятом выпуске популярного шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич в пятницу, 12 ноября, проект не покинул ни один участник. Певица вручила бутоньерки сперва Максиму Тарапате, Андрею Задворному, Андрею Хветкевичу, а потом, после разговора – и Дмитрию Шевченко.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции телеканала СТБ. Все детали о том, как прошел выпуск, можно найти в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На этой неделе "холостячка" узнала о том, как претенденты на ее сердце и руку живут вне проекта. Они рассказали ей больше о своей семье, работе, быте, показали, где живут. А Задворный, у которого есть дочка, познакомил ребенка и Злату.

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Все свидания прошли хорошо, кроме встречи с Шевченко. Сперва между ним и Огневич была связь, но когда певица пришла в гости в его квартиру (мужчина снимает жилье во Львове), то участника шоу как-будто подменили.

Плохое настроение Дмитрия не осталось без внимания Златы. Она спрашивала, что произошло, но тот не отвечал.

Певица призналась, что ей было некомфортно, у нее была мысль уйти, но из-за уважения к Дмитрию она этого не сделала. "Холостячка" наоборот попыталась разрядить обстановку.

На церемонии роз после вручения бутоньерок трем участникам Залата пригласила Диму на откровенный разговор. Уже тогда мужчина признался: ему было неприятно, что героиня шоу была дома у других конкурсантов.

В итоге "холостячка" решила не отправлять Шевченко домой и дала ему цветок.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица, которая выросла в Крыму. Ее мама работала учительницей русского языка, а папа – военным хирургом.

Настоящее имя знаменитости – Инна Бордюг. Она участвовала в международном конкурсе "Евровидение-2013" от Украины и заняла третье место в финале, набрав 214 баллов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич рассказала, что во время съемок своего клипа "Кукушка" едва не погибла и получила новую фобию. Женщина каталась на лошади и упала, после чего животное протащило ее по земле.