В фото Златы Огневич увидели намек на победителя шоу 'Холостячка'

Известная украинская певица, главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась с поклонниками романтичным фото, на котором изображена влюбленная пара, слившаяся в поцелуе. Фанаты сразу же заподозрили, что на снимке позирует Злата с участником шоу Дмитрием Шевченко.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Легенда гласит, что всегда есть причина, по которой души встречаются. Может, они нашли друг друга, потому что всё-таки не такие уж разные. Они были двумя искателями душ и нашли утерянный дом друг в друге", – написала Огневич в описании к снимку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На черно-белом кадре изображены мужчина с женщиной, которые целуются на фоне моря и чаек. Однако их лиц практически не видно. А внешний вид мужчины сильно напоминает одного из участников "Холостячки-2", по мнению пользователей сети.

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Исходя из этого, поклонники предположили, что на фото Злата вместе с Дмитрием Шевченко.

"Почему так похож на Диму", "Смахивает на Дмитрия", "Это вы и Дима", "Ну такой спойлер", "Я за Диму", "Дима и Злата", "По тексту похоже намеком на Диму", "Дима", "Какая красота", "Прекрасные слова", "Очень крутая пара", "Это Дмитрий Шевченко", – пишут люди.

А романтическая цитата под фото подлила масло в огонь и предала уверенности фоловерам в своем убеждении.

"Когда души находят утешение друг в друге, разлука невозможна. Причины их сближения не случайны. Может быть, ей нужен был кто-то, чтобы показать ей, как жить, а ему нужен был кто-то, чтобы показать ему, как любить", – написала Злата.

Напомним:

В девятом выпуске "Холостячки 2" главная героиня не смогла попрощаться с одним из участников, поэтому проект не покинул ни один мужчина. Все свидания проходили отлично, кроме встречи с Дмитрием. На церемонии роз Огневич вызвала мужчину на разговор, только после которого и дала бутоньерку. Теперь "холостячка" познакомит родителей с четырьмя претендентами на ее сердце. Подробнее о 9 выпуске можно прочитать по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица, телеведущая, представляла Украину на "Евровидение 2013". Носит звание Заслуженной артистки Автономной Республики Крым (2013). Певица принимала участие в телешоу "Народна Зірка" в 2011, "Битва Хоров" в 2013, "Танці з зірками" в 2018 и "Маска" в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич подняла в своих соцсетях тему о принятии себя и своей сексуальности. Она показала кадры, как выглядела несколько лет назад и как изменилась после участия в романтическом проекте.