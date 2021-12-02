Кого выберет Злата Огневич: вероятного победителя 'Холостячки' узнали по рукам. Видео

Уже в эту пятницу, 3 декабря, украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка"(СТБ) Злата Огневич сделает свой выбор, приняв кольцо от одного из участников реалити. У поклонников не осталось сомнений, что победителем станет Дмитрий Шевченко. Они узнали мужчину по рукам в видеоанонсе финального выпуска.

Свои догадки фанаты написали под роликом на YouTube-канале проекта. Внимательные зрители акцентировали на рубашке избранника, который надевал Злате колечко на безымянный палец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В финальном эпизоде зрители увидят Холостячку в образе невесты. Красивое платье с глубоким декольте, большим разрезом и длинным шлейфом также не оставило поклонников равнодушными. Они отметили безупречную фигуру певицы, похвалив ее за выбор наряда.

Видео дня

"Злата очень красивая в этом платье!", "Как ей идет свадебное платье", – писали комментаторы под видео.

Однако большинство взволновала не невеста, а потенциальный жених. В анонс традиционно добавили момент, когда избранник надевает на палец Холостячки обручальное кольцо. Поклонники узнали руки 38-летнего бизнесмена Дмитрия Шевченко со Львова.

"По рукам же видно, что это Дима", "Диму даже нарядили по-другому, чтобы он выделялся", "Никакой интриги, 100% – это Дима. С начала проекта было видно влюблённость Златы", "Дима выиграл, все и так знают", – уверенно писали зрители.

Напомним, в финале за сердце Холостячки будут бороться Дмитрий Шевченко, 31-летний бизнесмен, который дважды был женат, Андрей Задворный и 30-летний "психолог с татуировками" в разводе Роман Свечкоренко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Злата Огневич призналась о своих предпочтениях во внешности мужчин. Идеалом для нее является американский актер Брэдли Купер. Певица также назвала качества, которыми должен обладать идеальный мужчина.

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