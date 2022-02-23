Футболист, программист и актер: кто стал героем шоу 'Холостяк' в разных странах мира

Романтическое шоу "Холостяк" настолько полюбилось зрителям по всему миру, что права на запуск подобного проекта купили 14 стран. В Украине 4 марта на СТБ состоится премьера 12 сезона любовного реалити, где главным героем станет 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Тем временем в Америке, на родине программы, подходит к концу 26-й сезон, где свою избранницу ищет бывший футболист Клейтон Эчард.

О холостяках 2022 года из США, а также Германии и Нидерландов рассказали на Instagram-странице украинского шоу. В комментариях подписчицы называли героя, которого посчитали самым привлекательным и интересным.

28-летний американец Клейтон Эчард в прошлом занимался футболом, а теперь работает менеджером по продажам. Он мечтает о девушке, с которой сможет построить идеальную семью, как у его родителей. Отец и мама холостяка прожили в браке 29 лет, чем вдохновили сына на поиски "той единственной". Клейтон также участвовал в 18 сезоне американской версии проекта "Холостячка". Заполучить сердце главной красавицы ему не удалось.

Видео дня

Холостяком 12 сезона в Германии стал 29-летний IT-специалист и бизнесмен Доминик Штукманн. Немец, очевидно, в поисках высокой избранницы, поскольку его рост составляет 190 сантиметров. Он увлекается футболом, настольным теннисом и рыбалкой. Стоит отметить, что съемки проекта проходили в солнечной Мексике.

В Нидерландах выбирать любимую на телешоу в 2022 году будет 29-летний популярный ведущий, актер и блогер Томас Ван дер Флюгт. Он следит за своим безупречным видом, поэтому занимается активными видами спорта. Когда женщины узнали, кто станет новым холостяком, то начали активно отсылать свои заявки на участие. По результатам попасть на проект пожелало рекордное количество претенденток – 3500. Съемки также проходили в Мексике.

Об украинском холостяке Алексе Топольском можно подробно узнать в нашем материале.

Большинство интернет-пользовательниц самым красивым из мужчин назвали американца, однако многие выделили и украинца.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что съемки реалити-шоу "Холостяк-12" закончились – Топольский уже вручил кольцо одной из участниц. Об этом рассказал сам мужчина.