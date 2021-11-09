Внешность нового 'Холостяка' вызвала ажиотаж в сети: что известно о 32-летнем бизнесмене. Фото

На телеканале СТБ весной 2022 года состоится премьера нового сезона реалити "Холостяк 12", главным героем которого стал 32-летний бизнесмен Александр Топольский. Известно, что он построил успешный бизнес в Америке.

Мужчина родился и вырос во Львове, однако проживает и работает в Майами, США, где занимается элитной недвижимостью. Официальную информацию о новом "холостяке" сообщили на странице шоу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С юных лет амбиции будущего "Холостяка" были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха самостоятельно, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру", – говорится в посте.

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Отмечается, что Александр испытал на себе все "прелести" жизни эмигранта. Он сменил несколько городов и видов деятельности, прежде чем стать успешным бизнесменом.

Мужчина решил попробовать найти свою любовь на проекте "Холостяк", поскольку так и не смог найти родственную душу за границей.

Съемки 12-го сезона реалити "Холостяк" уже стартовали. Премьера назначена на март 2022 года.

В комментариях под постом подписчики разделились во мнениях. Одни засыпали нового "холостяка" комплиментами, а другие отметили, что прошлых главных героев никто не заменит.

"Вау, какой", "Классный", "Надеюсь украиноязычный", "Хочу уже смотреть", "Хорош", "Очередной успешный красавчик", "Заинтересовал", "Эх, Чмерковского уже не переплюнуть, ну еще Иракли был интересный", "Мне кажется будет скучно", "Супер", "Горячий парень", "Ну красивый парень", – пишут люди.

Коротко о шоу:

"Холостяк" – реалити-шоу, которое появилось в марте 2011 года на телеканале "СТБ". Шоу – аналог американского проекта "The Bachelor". Кроме Украины, романтичный проект идёт ещё в восьми странах мира.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участница шоу "Холостяк" победила в конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021". 27-летняя Анна Неплях будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" уже в декабре этого года.