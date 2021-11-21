Как проходит полуфинал 'Танців з зірками 2021'. Все подробности, фото и видео

В воскресенье, 21 ноября, на телеканале 1+1 стартовал полуфинал шоу "Танці з зірками". В новом эфире продолжили участие три звездные пары.

Традиционно среди судей были Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Все подробности эфира – в прямой трансляции от OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Среди полуфиналистов пары Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, а также Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Вместе с ними на паркете появятся актриса Ксения Мишина, шоумен Игорь Ласточкин и певица Санта Димопулос.

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Полуфинал открыла пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Вместе с ними на паркет вышла певица Санта Димопулос. Они станцевали венский вальс.

Ведущей звездного балкона стала известная телеведущая Маша Ефросинина.

Следующими на паркет вышли пара Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Вместе с ними джаз станцевал популярный комик и шоумен Игорь Ласточкин, который, к слову, празднует свой день рождения.

Последней парой в 12 выпуске стали Артур Логай и Анна Карелина. Вместе с ними "чач-ча-ча" станцевала актриса, участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина.

После первого раунда турнирная таблица выглядит так:

Далее для открытого кастинга на паркете появилась модель и певица Даша Астафьева, которая вместе с хореографом Антоном Нестерко станцевала пасодобль. Ранее OBOZREVATEL писал о том, что знаменитость рассказала, что партнер "дал ей в нос и порвал юбку" на репетиции.

После Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук в зону риска попали Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Во втором раунде пары выбирали из стиль танца "танцевального меню", который им подготовили соперники.

Артур Логай и Анна Карелина станцуют джайв от Константина Войтенко.

Как прошел 11 выпуск танцевального проекта:

Известный украинский певец MONATIK открывал четвертьфинал со своим хитом "Зажигать". Особенностью выпуска стало то, что на паркет вместе с парами выходили судьи. Телеведущая Маша Ефросинина и певец Владимир Дантес были ведущими звездного балкона.

Пара Дмитрий Каднай и Алина Ли станцевали танго вместе с Владом Ямой, балерина Екатерина Кухар покоряла паркет вместе с Артуром Логаем и Анной Карелиной, Макс Чмерковский танцевал вместе с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром, а пара Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцевали с приглашенным судье Дмитрием Монатиком.

Подробнее об 11 выпуске и кто покинул шоу, читайте по ссылке тут.

Коротко о судьях:

Влад Яма – украинский танцор, судья телевизионного проекта "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками". Член жюри "Лига Смеха".

Екатерина Кухар – украинская прима-балерина, Заслуженная артистка Украины; Народная артистка Украины.

Макс Чмерковский – хореограф, украино-американский чемпион мира по латинским танцам. Принимал участие в шоу "Dancing With The Stars" и украинском романтичном реалити-шоу "Холостяк", член жюри проекта "Танцы со звёздами".

Коротко о шоу:

"Танці з зірками" – танцевальный проект, адаптация "Strictly Come Dancing", вышедшее в Великобритании в 2004 году. Впервые стартовал в Украине на телеканале 1+1 в 2006 году. Ведущими были Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, заявила, что принимать участие в танцевальном проекте было для нее риском и трудным решением. По словам знаменитости, ее многие отговаривали от танцев.

Также OBOZREVATEL писал о том, что певица и модель Даша Астафьева показала танец с хореографом Антоном Нестерко для открытого кастинга на шоу "Танці з зірками".