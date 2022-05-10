Евровидение-2022: как украинцам из-за границы проголосовать за Kalush Orchestra и других участников. Инструкция

В итальянском Турине стартовал первый полуфинал Евровидения-2022. В шоу будет принимать участие представитель Украины – рэп-группа Kalush Orchestra. Согласно правилам конкурса голосовать за нее из номеров украинских мобильных операторов нельзя. Однако коллектив могут поддержать украинцы, которые находятся за границей.

На странице Евровидение Украина в Instagram представлена инструкция для голосования. Необходимо отправить порядковый номер конкурсанта – в нашем случае 6, так как Kalush Orchestra будет выступать под этим номером, на номер Евровидения страны, в которой вы находитесь. К примеру, во Франции – 3003, в Италии – 475 475 0.

Как проголосовать за участника Евровидения-2022 из-за границы:

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Во время первого полуфинала могут голосовать страны-участники, а также Франция и Италия. Голоса, отправленные за них из украинских номеров, учитываться не будут.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидирует Украина.