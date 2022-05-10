Первый полуфинал Евровидения-2022: где смотреть онлайн и как голосовать

Во вторник, 10 мая, в 22:00 по киевскому времени в итальянском городе Турин начнется первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022. Украинцы смогут наблюдать за вокальной битвой, в которой будет принимать участие представитель нашей страны – рэп-группа Kalush Orchestra, онлайн сразу с нескольких платформ.

Как сообщает "Суспільне", прямой эфир шоу будет транслировать телеканал "UA:Культура", который также есть в приложении ДІЯ.

Через интернет первый полуфинал можно будет просмотреть на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина", где его будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко.

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Кроме того, услышать исполнителей можно будет на волне Радіо Промінь.

В первом полуфинале украинцы смогут проголосовать за всех участников Евровидения, кроме Украины, которая выступит под номером 6. Так, во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщения на номер 7576 с номером своего фаворита.

Стоимость одного SMS-сообщения – 5,31 грн.

Стоит отметить, что украинцы за границей смогут поддержать Kalush Orchestra, отправив сообщение с номера мобильного оператора страны, которая принимает участие в первом полуфинале. Также сообщения можно отправлять с итальянских и французских номеров.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидирует Украина.