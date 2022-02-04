Оскандалившаяся из-за Крыма Alina Pash представила песню для нацотбора на Евровидение-2022

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) представила свою песню для нацотбора на Евровидение-2022 под названием "Тени забытых предков" (Shadows of Forgotten Ancestors). Анонс состоялся после того, как исполнительницу обвинили в незаконном посещении оккупированного РФ Крыма.

Композицию без видеоряда артистка выложила на свою страницу в YouTube. Отметим, что подписчики не получили возможности высказаться о песне участницы нацотбора, ведь она отключила функцию написания комментариев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В тексте Алина Паш вспоминает богов восточнославянской мифологии, казаков, атаманов и поет, что "Украина будет прорастать, как пшеница золотая".

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Также в композиции есть отрезок, в котором певица читает рэп на английском. Отметим, что припев также записан на украинском и английском языках, чтобы слушатель на европейском конкурсе смог понять, что артистка хотела рассказать своим выступлением.

Напомним, что на прошлой неделе вокруг нацотбора разгорелся скандал. В сети нашли фотографии Алины Паш из Москвы, сделанные в 2017 году, которые она удалила. Также появилась информация о том, что участница ездила во временно оккупированный Россией Крым.

В пресс-службе звезды ответили, что она "никогда не нарушала правила". Другими словами, никогда не выступала на территории РФ или оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, создатели конкурса отказались дисквалифицировать певицу. Они сообщили, что в своей анкете артистка заблаговременно сообщила, что пересекала границу Крыма со стороны Украины, а пела на частном мероприятии соотечественников.

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