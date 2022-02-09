Италии пророчат новую победу на Евровидении. Кто такие Mahmood и BLANCO, чей клип разрывает YouTube

Прошлогодними победителями Евровидения стали эпатажные итальянцы из рок-группы Måneskin, а в 2022-м на их место могут попасть также представители Италии – певцы Mahmood и BLANCO. Исполнителей признали фаворитами многие фанаты конкурса по всему миру, а их трек Brividi уже успел стать хитом, собрав более 16 млн просмотров на YouTube всего за неделю. Дуэту пророчат победу не только интернет-пользователи, но и профессиональные музыканты.

Победителей национального отбора в Италии традиционно выбирают на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, передает Еuronews. OBOZREVATEL собрал информацию о Mahmood и BLANCO – потенциальных триумфаторов Евровидения-2022.

Композиция Brividi вошла в ТОП-10 самых популярных песен на стриминговом сервисе Spotify, разделив список с мировыми хитами именитых певцов. Кроме того, на этой же платформе, за последние 24 часа трек прослушали более 3 миллионов раз.

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Дуэт поет о сложном периоде в отношениях влюбленных людей. Как можно понять из клипа, речь идет о гомосексуальной паре. Само слово "вrividi" с итальянского переводится как "дрожь".

"И я хотел бы любить тебя, но я всегда ошибаюсь. И я дрожу", – гласит перевод текста.

29-летний итальянский певец Mahmood, настоящее имя которого Алессандро Махмуд, ранее уже представлял свою страну на Евровидении. Это было в 2019 году в Тель-Авиве (Израиль). Исполнив тогда песню Soldi, вокалисту удалось забрать "серебро". Очевидно, музыкант хочет вернуться за реваншем.

Хотя в клипе и показана пара ЛГБТ-представителей, сам Mahmood никогда не делал публичного каминг-аута. Он не желает, чтобы публика судила его за сексуальную ориентацию. Для него важно лишь творчество.

Второй участник дуэта младше Махмуда на 11 лет. Настоящее имя BLANCO – Рикардо Фабрикони. Он дебютировал со студийным альбомом Blu celeste в сентябре 2021 года, который меньше чем за полгода стал в Италии трижды платиновым.18-летний артист популярен на родине только благодаря таланту, но и многочисленным татуировкам. В том числе, и на лице.

В комментариях под клипом дуэта собралось большое количество положительных отзывов. Слушатели пророчат конкурсантам победу. Причем делают это не только итальянцы, но и граждане других стран.

"Италия снова победитель!", "Кажется, я знаю у кого будет первое место", "Махмуд хочет отомстить за свое поражение в 2019 году", "Италия снова лучше всех", – писали комментаторы.

Оценить выступление дуэта на фестивале в Сан-Ремо успел и знаменитый композитор Константин Меладзе. Его супруга, певица Вера Брежнева опубликовала Instagram-stories, где отметила, что музыкант видит итальянцев в тройке лидеров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о финалистах украинского нацотбора на Евровидение-2022 и их песнях. Прослушать композиции претендентов на победу можно в нашем материале.