'Танці з зірками 2021': кто покинул шоу в полуфинале. Результаты голосования и видео

После 12-го эфира популярного шоу "Танці з зірками 2021" на 1+1, в полуфинале, проект не покинула ни одна пара. Выпуск традиционно состоялся в воскресенье вечером, 21 ноября.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, который следил за шоу в формате онлайн-трансляции. Все подробности того, как прошел эфир, ищите в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время объявления номинантов на "вылет" из шоу, ведущему проекта Юрию Горбунову сообщили в наушник, что все участник проходят в финал.

В 12-м выпуске звездам и их партнерам пришлось исполнить сразу три постановки.

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Во время финального выступления на паркете появились три пары одновременно – все они исполняли эмоциональное и страстное танго. Однако судьи отметили Артура Логая и его партнершу Анну Карелину, которым они отдали три дополнительных балла.

Не смотря на это, создатели шоу приняли решение никого не выгонять из проекта. По результатам полуфинала, в следующее воскресенье, 28 ноября, за победу продолжат сражаться Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина.

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